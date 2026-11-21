فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

وولف يطالب بإجابات بعد إخفاق راسل في انتزاع قطب الانطلاق الأول في لاس فيغاس رغم موقعه "المثالي"

يريد توتو وولف مدير فريق مرسيدس معرفة الأسباب التي حرمت سائقه جورج راسل من مركز الانطلاق الأول في جائزة لاس فيغاس الكبرى بفارق 0.073 ثانية فقط عن ماكس فيرستابن، رغم تمتعه بموقع مثالي على الحلبة.

راهان ماجومدار

منشور: 21-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

عالم السهام الفضية



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غادر فريق مرسيدس التصفيات التأهيلية مساء الجمعة على حلبة لاس فيغاس وهو يمتلك أسرع سيارة على المسار، لكن مدير الفريق توتو وولف ظل يبحث عن إجابات لبعض التساؤلات.

فقد تصدر بطل العالم أندريا كيمي أنتونيللي القسم الثالث من التصفيات بزمن قدره دقيقة واحدة و33.893 ثانية، لكنه تراجع إلى المركز السادس على شبكة الانطلاق بسبب عقوبة التراجع خمسة مراكز نتيجة استخدام الشاحن التوربيني المحدّث من مرسيدس، الذي جرى تطويره بموجب نظام فرص التطوير الإضافية لوحدات الطاقة "ADUO".

وبدلًا من أن يرث زميله جورج راسل مركز الانطلاق الأول، نجح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في انتزاع الصدارة بزمن قدره دقيقة واحدة و34.151 ثانية، متفوقًا على راسل، الذي سجل دقيقة واحدة و34.224 ثانية، بفارق 0.073 ثانية فقط.

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Jim Watson / AFP via Getty Images

وكانت النتيجة مؤلمة بعدما بدا راسل بعيدًا عن متناول منافسيه في وقت سابق من المساء، إذ تصدر حصة التجارب الحرة الأخيرة بزمن قدره دقيقة واحدة و34.041 ثانية، متقدمًا بفارق 0.911 ثانية على أنتونيللي.

ومما زاد الأمور تعقيدًا في القسم الثالث من التصفيات أن راسل كان قد طلب من مرسيدس الاستفادة من عامل السحب الهوائي خلف سيارة زميله، الذي كان قد تلقى عقوبة بالفعل.

لكن بدلًا من ذلك، أدت لفة تحضيرية أخيرة غير منظمة إلى بقاء أنتونيللي خلف مجموعة السيارات، ما سمح للإيطالي بالاستفادة من السحب الهوائي خلف السيارات التي أمامه، ومن بينها راسل، ليحقق زيادة في السرعة وصلت إلى 16 كلم/ساعة على الخط المستقيم.

وعندما سُئل وولف بعد التصفيات التأهيلية عما إذا كان ينبغي لمرسيدس تنظيم الاستفادة من السحب الهوائي بصورة أفضل لمساعدة راسل في معركته على المركز الثاني في بطولة السائقين، استبعد أن يكون موقعه على الحلبة سبب المشكلة.

وقال وولف: "في الواقع، بالنسبة إليّ، كان جورج في الموقع المثالي. فقد كان متأخرًا بأربع ثوانٍ عن السيارة التي أمامه".

وأضاف: "علينا معرفة ما حدث، لأنني أعتقد أن هناك شيئًا ما عند المنعطفات السابع والثامن والتاسع، سواء كان خطأً أو حدث أمر آخر، لا أعرف بصراحة. لكن بدا أنه في الموقع المثالي لتسجيل لفة تمنحه مركز الانطلاق الأول، لأنه كان الأسرع طوال الوقت".

مواجهة "سينمائية" مرتقبة مع فيرستابن من الصف الأول

حتى من دون انتزاع مركز الانطلاق الأول، سينطلق راسل ثانيًا إلى جانب فيرستابن مساء السبت، في ظل أهمية كبيرة للسباق على صعيد ترتيب البطولة.

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ويحتل راسل المركز الثالث في الترتيب بفارق 17 نقطة خلف فيرستابن، ما يمنحه فرصة مثالية لتقليص الفارق بصورة كبيرة، خصوصًا بعد خروج سيارتي فيراري من القسم الثاني للتصفيات التأهيلية، مع تأهل شارل لوكلير في المركز الحادي عشر ولويس هاميلتون في المركز الثاني عشر.

وتشهد العلاقة بين المتنافسين المنطلقين من الصف الأول توترًا متصاعدًا بالفعل.

ففي المراحل الأخيرة من حصة التجارب الحرة الثالثة، اشتبك فيرستابن وراسل جنبًا إلى جنب عند المنعطف الرابع عشر، بعدما تجاوز الهولندي سيارة مرسيدس ثم أبطأ سرعته عند دخول المنعطف، ما دفعه إلى الشكوى عبر الاتصال اللاسلكي مع فريقه قائلًا إن راسل "دفعني نحو الحاجز".

وبعد مراجعة الحادثة عقب انتهاء الحصة، وجّه حكّام الاتحاد الدولي للسيارات تحذيرًا إلى فيرستابن بسبب الاشتباك.

وعندما سُئل وولف عما يتوقع حدوثه عندما ينطلق السائقان جنبًا إلى جنب باتجاه المنعطف الأول، لم يقلل من احتمال حدوث مواجهة مثيرة.

وقال وولف: "حسنًا، سيكون المشهد سينمائيًا إذا حاولا اجتياز المنعطفات الأولى معًا، وسنكون بانتظار المشاهدة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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