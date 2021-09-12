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وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"

يعتقد توتو وولف أنّ حركة ماكس فيرشتابن تجاه لويس هاميلتون في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد كانت "مخالفة تكتيكيّة" من الهولندي.

وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"

انسحب فيرشتابن وهاميلتون من سباق إيطاليا بعد احتكاكهما ضمن معركتهما على المسار في اللفّة الـ 26.

وكان هاميلتون قد خرج من خطّ الحظائر واتّبع الخطّ الداخلي بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل للدفاع عن مركزه من فيرشتابن الذي عبر على الحفف الجانبيّة واصطدم بسيارة البريطاني.

وقال فيرشتابن أنّ هاميلتون حشره ولم يترك له مساحة، بينما قال هاميلتون أنّ فيرشتابن علم بما سيحدث حالما دخل المنعطف الثاني.

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وسيقف السائقان أمام مراقبي سباق مونزا هذا المساء لمناقشة الحادثة، على أن يُصدر الحكّام قرارهم إثر ذلك بشأن اعتبار وضع اللوم في أغلب على أيٍ منهما أو اعتبارها حادثة تسابق.

وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1" حول الحادثة بعد السباق، قال وولف: "سيُقرّر المراقبون من يقع عليه اللوم، من يقع عليه أغلب اللوم. أعتقد بأنّنا شاهدنا ذلك في السابق".

وأضاف: "لكن سأقول بأنّ ما حدث يُوصف بالمخالفة التكتيكيّة في كرة القدم. علم ربّما أنّه في حال بقي لويس أمامه فإنّه سيفوز بالسباق ربّما".

وبمشاهدة فيديو الحادثة، قال وولف أنّ فيرشتابن "لا يبدو أنّه بجانب" هاميلتون بالدخول إلى المنعطف.

وقال النمساوي: "إن قارنا ما حدث بما فعله لويس عند المنعطف الرابع من اللفّة الأولى، حيث لم تكن هناك مساحة ودُفع خارج المسار في الحقيقة".

وأضاف: "لكن أجل، لندع المراقبين يحكمون على ما حدث. لا أريد القوادة مثلما يفعل بعض زملائي".

وتابع: "عند النظر إلى المنعطف الرابع، فقد خفّف هاميلتون سرعته وانسحب من المحاولة، وكان ذلك مهمًا، لأنّك تعلم أنّه سيبقى أمامك".

وأردف: "ومن ثمّ بالنسبة للحادثة، فقد كان من الواضح أنّ ماكس هناك وسينتهي كلّ شيء بحادثة".

ولا تُعدّ هذه الحادثة الأولى من نوعها بين السائقَين، حيث وقعت حادثة قويّة في اللفّة الافتتاحيّة في سيلفرستون وتعرّض فيها فيرشتابن لاصطدام بقوّة 51جي.

وقلّل السائقان حينها من إمكانيّة تكرار هكذا حوادث، لكنّ وولف قال أنّ هذه الواقعة الأخيرة تعني أهميّة إدارة الوضع بالشكل الصحيح.

وقال حيال ذلك: "إن لم نُدر الوضع بالشكل الأنسب، أنا متأكّدٌ من أنّ المراقبين سينظرون في الواقعة بالشكل المناسب، وسيتواصل ذلك".

وأكمل: "وقعت حادثة عالية السرعة في سيلفرستون. والآن سيارة فوق الأخرى، فوق رأس لويس".

وأردف: "لذا لأين سنصل؟ ربّما يقع حادث على سرعة عالية وينتهي بالسيارتَين فوق بعضهما في المرّة المقبلة".

وكانت سيارة فيرشتابن قد توقّفت فوق سيارة هاملتون، بينما لمس إطار الهولندي خوذة هاميلتون في الحادثة.

وقال وولف: "إن نظرتم إلى السيارة، فإنّ كلّ شيء تضرّر فوق الطوق. وكان الإطار فوق رأس لويس".

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