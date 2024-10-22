وولف يصف جهاز ريد بُل لتعديل ارتفاع الأرضية "بالفاضح" ويسخر من أداته "الكارتونية"

هاجم توتو وولف مدير فريق مرسيدس جهاز تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية على سيارة ريد بُل ووصفه "بالفاضح"، كما أشار إلى حاجة أن تعمّق "فيا" من بحثها في تلك المسألة.

أثارت مسألة جهاز تعديل ارتفاع مقدمة أرضية سيارة ريد بُل الجدل في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، حيث صعّدت "فيا" من مراقبتها للنظام الذي تستخدمه العلامة النمساوية لرفع وخفض ارتفاع المقدمة.

ورغم أن وجود الجهاز - الذي يجب تعديله بواسطة أداة – يعتبر مسموحًا به ضمن القوانين، إلا أنه يُعتبر خرقًا للقوانين في حال تم تعديله تحت ظروف خط الحظائر المغلق.

ولهذا السبب، قامت "فيا" بوضع ختم عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوستن للتأكد من عدم تغييره بين التصفيات والسباق. كما وعد الفريق بإجراء تعديلات دائمة على سيارته لاحقًا هذا الموسم.

هذا وقال نيكولاس تومبازيس، مسؤول قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا"، أنه لا توجد أي مؤشرات على أن ريد بُل قد استخدمت الجهاز في السابق، وعليه يعتبر تلك مسألة مغلقة. ومع ذلك، قد لا تكون تلك بالضرورة نهاية المطاف.

إذ يعتقد توتو وولف أن الوضع بعيد عن المقبول، ملمّحًا إلى أن شخصيات قيادية في "فيا"، بما فيها رئيسها محمد بن سليم، قد تتعرض لضغوط لاتخاذ إجراءات إضافية.

حيث قال: "من وجهة نظري، وبناءً على ما رأيته وما سمعته من بعيد، فإن الأمر فاضح".

وأضاف: "أعتقد أننا جميعًا نصمم أجزاءً بمعايير الفورمولا 1 وبمواصفات عالية تتوافق مع اللوائح. أحيانًا، في أمور مثل المرونة الانسيابية، قد تحاول الذهاب إلى أقصى حد ممكن، ولكن هناك أمور أخرى وأجزاء معينة تثير التساؤلات حول سبب وجودها".

وتابع: "لماذا تصمم مثل هذا الشيء وتضع علامتين له لوضعين مختلفين، كما لو كنت تريد تغيير الأمور؟ هل هذه هي عملية اتخاذ القرار الدقيقة التي نتبعها في الفورمولا 1؟".

الأداة الكارتونية

هذا وأشار وولف أن ريد بُل قد تلاعبت بالأمر عندما أظهرت لـ "فيا" أداة قالت إنها تُستخدم لتعديل الجهاز، معتقدًا أن التعديلات يمكن أن تُجرى بسهولة بطرق أبسط.

فقال: "أحببت حقًا عندما وضعوا تلك العصاة في السيارة ليظهروا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتغيير ذلك! أتساءل كم من الوقت استغرقهم لاختراع ذلك ووضعه هناك".

وقد سخر فريق منافس من الأداة التي عرضتها ريد بُل على "فيا"، والتي يبلغ طولها قدمين، واصفًا إياها بأداة "باغز باني" المسلسل الكارتوني، وذلك لأنها بدت كأداة كرتونية مقارنة بمستويات التعقيد المعتادة في الفورمولا 1.

حيث علّق وولف على ذلك قائلًا: "لم أكن أعلم أننا في الفورمولا 1 نستخدم أدوات مثل أدوات 'باغز باني'. ليس من الجيد أن نقول إن هذه هي الأداة الوحيدة، ونعد بأننا لن نستخدمها مجددًا".