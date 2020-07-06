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وولف يصف الشائعات بشأن مرتّب هاميلتون بـ "الهراء"

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وولف يصف الشائعات بشأن مرتّب هاميلتون بـ "الهراء"
06-07-2020

قلّل توتو وولف من شأن شائعات عدم رغبة مرسيدس في الإيفاء بمطالب لويس هاميلتون الماليّة واصفًا إيّاها بـ "الهراء"، كما كشف في ذات الوقت عدم خوض أيّة محادثات بشأن الأموال.

ينتهي عقد بطل العالم ستّ مرّات مع نهاية الموسم الجاري، لكن يتوقّع الجميع تمديده لشراكته طويلة الأمد مع مرسيدس والتي أسفرت عن خمسة ألقابٍ في ستّة أعوام.

وزعم تقريرٌ لصحيفة "دايلي ميل" ليلة الجمعة أنّ مرسيدس لا ترغب بالإيفاء بمطلب هاميلتون بالحصول على 40 مليون جنيه استرليني سنويًا، مشيرًا إلى أنّ وولف لا يرغب بدفع أكثر من نصف ذلك المبلغ.

وهاجم هاميلتون ذلك التقرير على حسابه في "إنستاغرام"، قائلًا أنّه لم يتحدّث إلى وولف بعد، كما طالب وسائل الإعلام بالتوقّف عن اتخلاق القصص.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول التقرير وردّة فعل هاميلتون، شارك وولف تعليقات سائقه من خلال تفنيد تلك الشائعات.

وقال النمساوي: "كلّ ما يتمّ تداوله بشأن مفاوضات العقد – سواء طلبه هو لمرتّب ضخمٍ جدًا أو أنّني قلت نصف ذلك المبلغ – فإنّ جميع تلك الأقاويل مصطنعة".

وأضاف: "لم نخض ولو محادثة واحدة بشأن الجانب المالي".

وأكمل: "من الغريب في بعض الأحيان قراءة هذه الأشياء في الصحافة عندما تعلم بأنّها هراء بالكامل".

وأردف: "يعي لويس الواقع الماليّ لصناعة السيارات والفورمولا واحد، وفي ذات الوقت أحترم إنجازاته ورتبته. لهذا السبب سيدفعنا ذلك إلى ما أعتقد بأنّها ستكون نتائج مرضية لكلينا".

وتتّجه الفورمولا واحد لاعتماد سقف النفقات الجديد البالغ 145 مليون دولار في كلّ عام بدءًا من 2021 في محاولة لجعل الرياضة مستدامة أكثر على ضوء جائحة "كوفيد-19".

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وفي حين أنّ سقف النفقات هذا يستثني مرتّب السائقين، فإنّ هناك محادثات تجري بين الفرق حيال إمكانيّة فرض سقفٍ للمرتّبات في المستقبل.

وقال رومان غروجان سائق هاس يوم الخميس أنّ التباين في المرتّبات بين السائقين "غير مقبول"، مشيرًا إلى ضخامة مرتّب هاميلتون كمثال.

وقال وولف أنّه يدعم اعتماد سقفٍ للمرتّبات في الفورمولا واحد، لكنّه يعتقد بضرورة تقديمه بشكلٍ تدريجيّ وضمان عدم تسبّبه في حرمان البطولة من سائقيها النجوم اللامعين.

وقال النمساوي: "دعمنا مقترح سقف المرتّبات، أعتقد بأنّه مشابهٌ بشكلٍ ما للبطولات في الولايات المتّحدة. إن فرضت سقف مصاريف بـ 145 مليون على الفريق، فأنت تحتاج كذلك في مرحلة ما لفرض سقفٍ على المرتّبات العالية. لكنّني لا أعتقد بأنّ علينا خسارة نجومنا اليوم".

وأردف: "قلنا أنّنا لا نريد أن نخسر النجوم في هذه الرياضة، لذا تحتاج هذه الفكرة لاتّباع منحى متدرّجٍ وتقديمها بدءًا من عام 2024 كي ينتهي الأمر بالأجيال المقبلة من السائقين بمستوى معقول، بالنظر إلى أنّ لدينا سقفًا لنفقات الفرق الآن".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك جيّدٌ للرياضة. يحتاج السائقون لأن يكونوا ملهمين، ومثلما تُشاهدون في الولايات المتّحدة، فإنّ كبار لاعبي كرة القدم الأمريكيّة أو لاعبي كرة السلة لا يزالون ملهمين للغاية".

ثمّ تابع: "يستحقّون الحصول على مرتّبات عالية، كونهم نجومًا دوليين وهم الأفضل في مجالاتهم".

واختتم حديثه بالقول: "لا يجب أن ينتهي الأمر بنسبة قد تسبب جدلًا نحن في غنًا عنه، أعني مرتّب سائقٍ واحد بالمقارنة مع سقف نفقات الفريق".

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