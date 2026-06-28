وولف يُشيد بـ"برودة أعصاب" راسل في طريقه للفوز في النمسا

نجح راسل في تحويل انطلاقه من قطب الانطلاق الأول إلى فوز على حلبة ريد بُل رينغ، محققًا انتصاره الأول في سباقات الجائزة الكبرى منذ افتتاح الموسم في أستراليا.

وبعد فوزه في أستراليا وتحقيقه الانتصار في السباق القصير ضمن جائزة الصين الكبرى، شاهد راسل زميله الشاب كيمي أنتونيللي يتصدر بطولة العالم عقب انتصارين متتاليين في جائزتي الصين واليابان، قبل أن يواصل الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا سلسلة انتصاراته بالفوز في ميامي وكندا وموناكو.

وقال وولف لشبكة "سكاي سبورتس فورمولا 1" بعد السباق: "منذ القسم الثالث من التصفيات أمس وحتى الآن، كان التنفيذ مثاليًا من جانب جورج. كان سريعًا، وأدار الإطارات بشكل جيد، وتحلّى ببرودة أعصاب، وأنا سعيد جدًا من أجله."

وكشف وولف أيضًا جانبًا من الأحاديث التي دارت خلف الكواليس لدعم السائق البريطاني واستعادة ثقته.

وأضاف: "هو يعلم أنه قادر على القيادة بسرعة، وأحيانًا كل ما تحتاجه هو أن تجمع الأمور معًا. فقط قد السيارة! ليس من الجيد أبدًا أن يُفرط سائقو السباقات في التفكير."

وأردف: "قلنا له إن أفضل سباق هو الأسرع. لا تُفكر في إدارة الوتيرة، فقط تأكد من عدم استهلاك الإطارات الخلفية بشكل مفرط، وسنحقق ذلك من خلال الضغط على الإطارات الأمامية، وهذا بالضبط ما فعله."

ثمّ تابع: "لم يُفكر كثيرًا في الاستراتيجية أو الفارق خلفه. فقط انطلق، انطلق، واستخرج أقصى ما يمكن من السيارة، وهذا ما فعله."

وأنهى زميله أنتونيللي السباق في المركز الثالث بعدما انطلق من المركز الرابع على شبكة الانطلاق.

وأكمل وولف: "أنا فخور جدًا بكيمي. كان متحمسًا للغاية في البداية، وكان يريد حسم الفوز خلال اللفات الأولى، وهذا كلّفه بعض الشيء، لكنني أحببت هذا الحماس."

وأضاف: "إنه يهاجم باستمرار. نحن نريد سائقًا يهاجم طوال الوقت. لا يمكنك أن تجعل الحمار أسرع، لكن يمكنك تهدئة الحصان الأصيل."