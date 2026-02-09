كما صرّح سابقًا مدير فريق ريد بُل، كريستيان هورنر، فإن مشروع وحدات طاقة ريد بُل - فورد تم بناؤه إلى حد كبير عبر نقل عدد كبير من الموظفين من مرسيدس.

ومع دخول قوانين الهيكل والمحركات الجديدة حيّز التنفيذ في موسم الفورمولا 1 لعام 2026، استعرضت جميع الفرق باستثناء ويليامز سياراتها الجديدة للمرة الأولى خلال اختبار خاص مغلق استمر خمسة أيام في برشلونة بين 26 و30 يناير.

وعلى الرغم من تسريب معلومات محدودة فقط من هذا الاختبارات المغلقة، فإن أحد أبرز الجوانب اللافتة كان أن الجيل الجديد من المحركات بدا متينًا للغاية بشكل عام.

وعملت وحدات الطاقة الخاصة بمرسيدس، وريد بُل، وفورد، وفيراري مع أقل قدر ممكن من الانقطاعات طوال فترة الاختبار.

بينما تعافت آودي من مشاكل توافق أولية مع سيارتها، في حين لم تُكمل أستون مارتن عددًا كافيًا من اللفات لتكوين صورة واضحة عن محرك هوندا.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

وقال وولف: "هذا مثال آخر على مدى إمكانية المبالغة في فروقات الأداء في مجال معين".

وأكمل: "عند النظر إلى الأداء من زاوية زمن اللفة فقط، وحتى عند تقييم عدة لفات متتالية، لم أرَ وضعًا كان فيه أي فريق سيئًا حقًا".

وأردف: "أنا سعيد برؤية أن العملية سارت بشكل جيد بالنسبة لنا من حيث التفاعل، واستخدام وحدة الطاقة، وتوافق الهيكل".

وتابع: "لقد خضنا ثلاثة أيام قوية، وهذا يشكل قاعدة نبني عليها، لكننا ما زلنا لا نملك مخطط أداء واضحًا".

واسترسل: "لأننا لم نرَ ماكس (فيرستابن) يدفع السيارة إلى أقصى حدودها بعد، ولم نرَ بعد ما الذي يمكن أن تقدمه مكلارين وفيراري".

وأكمل: "لهذا السبب، أتجنب بشكل خاص قول: 'كان الأمر رائعًا بالنسبة لنا’".

وعند سؤاله عن رأيه في مشروع وحدات طاقة ريد بُل على وجه الخصوص، بالنظر إلى العدد الكبير من موظفي مرسيدس الذين انتقلوا إلى ريد بُل، عبّر وولف عن إعجابه بمنافسه.

وضمن هذا السياق، قال وولف: "أما بالنسبة إلى ريد بُل، فأعتقد أنهم قاموا بعمل جيد".

وأكمل: "لقد رأينا إسحاق حجار يُكمل 107 لفة في اليوم الأول، وكان العمل سلسًا دون أي مشاكل. إنهم يستحقون الإشادة على ذلك".

واختتم: "سنرى كل شيء آخر عندما تبدأ عقارب الساعة بالعمل بالفعل".