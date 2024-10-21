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وولف يشكّك في "تحيّز" العقوبات بعد إفلات فيرستابن من العقوبة

عبّر توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن عدم رضاه حيال ضعف ثبات اتّخاذ القرارات في جولة الولايات المتّحدة الكبرى.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

وصف وولف عمليّة اتّخاذ القرار بشأن العقوبات في أوستن بـ "المتحيّزة" بعد معاقبة جورج راسل ولاندو نوريس، في حين أفلت ماكس فيرستابن من دون مشاكل.

وكان راسل قد تلقى عقوبة 5 ثوانٍ في مرحلة مبكّرة من السباق لإجباره فالتيري بوتاس سائق ساوبر على الخروج عن المسار في المنعطف الـ 12، بالرغم من أنّه تجاوز ذلك ليُحقّق المركز السادس منطلقًا من خطّ الحظائر.

وتلقى يوكي تسونودا عقوبة مماثلة لدفعه أليكسندر ألبون خارج المسار، بينما أفلت فيرستابن من العقوبة في واقعتين مماثلتين.

إذ أنّ انغماسه على الخطّ الداخلي للمنعطف الأوّل في مواجهة نوريس، والذي سمح لشارل لوكلير بانتزاع الصدارة، لم يتمّ النظر فيه من قبل مراقبي السباق، بالرغم من أنّ واقعة مثيرة أكثر للجدل بينهما حدثت في المراحل الأخيرة.

إذ مع تآكل إطاراته، وجد الهولندي نفسه تحت هجوم نوريس، وكبح الهولندي بشكلٍ متأخّرٍ في المنعطف الـ 12 لمحاولة الحفاظ على المركز الثالث. لكنّهما خرجا عن المسار وتسارع سائق مكلارين خارج المسار لينتزع المركز الثالث، وهو ما تسبّب في تلقيه لعقوبة 5 ثوانٍ لخروجه عن المسار وكسبه أفضليّة.

وترك ذلك وولف منزعجًا، وذلك بعد أن وصف عقوبة راسل في البداية بـ "المهزلة التامة" عبر اللاسلكي، حيث أشار إلى التحيّز عند الحديث إلى سائقه في لفّة العودة إلى خطّ الحظائر بعد نهاية السباق.

وعندما سأل راسل عمّا إذا كان فيرستابن قد تلقى عقوبة لقاء حركته في المنعطف الأوّل، أجاب وولف: "لم يتلقّ عقوبة، وفي النهاية تلقى لاندو عقوبة لإجباره على الخروج عن المسار والتجاوز من الخارج".

وتابع: "أعتقد بأنّ هذه عمليّة صنع قرار متحيّزة".

وبحديثه لاحقًا إلى قناة "سكاي اف1"، قال وولف: "إنّها عقوبات غير متناسقة. شاهدنا ما حدث مع فالتيري، لم يكن سباقًا أصلًا. شاهدنا عددًا من تلك الحوادث في السباق القصير ولم تتمّ معاقبتها، لذا فإنّ تلقي عقوبة لقاء ذلك أمرٌ غريبٌ جدًا".

وأردف: "أعتقد بأنّنا نعلم سبب ذلك، لكن لا يُمكنني قول ذلك في التلفاز".

وأكمل حول المراقبين: "في النهاية، إنّها مهمّة صعبة. يقوم البعض بعملٍ جيّد، وآخرون يُحاولون أقصى ما في جهدهم، وتحتاج لتحيّتهم في النهاية".

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