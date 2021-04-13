وولف يشكك في اقتراب بوتاس من اعتزال الفورمولا واحد بعد تطبيق أوامر الفريق

بدا بوتاس مُحبطاً وغير مسرور إزاء قرار مرسيدس، حيث علّق على المسألة ضمن وثائقي "قُد للنجاة" الذي تعرضه شبكة نتفليكس، أن تلك الواقعة جعلته يفكر في ترك الفورمولا واحد.

حيث قال: "كان ذلك صعباً، ومن الصعب تقبله. تملكني الغضب الشديد. بصراحة، بدأت أفكر في جدوى ما أقوم به".

وأكمل: "حتى أنني كنتُ أفكر بالاعتزال، الاستسلام. مباشرة بعد السباق، قلتُ أنني لن أقوم بذلك مجدداً".

لكن وولف يرى أن الفنلندي لم يكن في أي وقت، قريباً من الاعتزال على الإطلاق نتيجة تلك الواقعة.

فقال: "كلا، كان حزيناً للغاية بالطبع. أتفهم ذلك، لكنني لا أعتقد أنه كان قريباً من الاعتزال".

وأكمل: "لأنه سائق تنافسيّ جداً كي يرضى بمثل ذلك القرار. يمكنني تخيل حدّة الوضع، وبعد السباق لا تفهم تماماً الصورة الكاملة".

واستعملت مرسيدس أوامر الفريق عدة مرات خلال الفترة التي جمعت لويس هاميلتون وبوتاس، وذلك بهدف التأكد من ضمان تحقيق ألقاب بطولة الصانعين خلال المواسم السابقة.

ولطالما منحت السهام الفضية سائقَيها معاملة متماثلة، ولم تطلب منهما التوقف عن المنافسة أو تبديل المواقع، إلا عند الضرورة القصوى.

وتعقيباً على قرار تبديل مركزي السائقين في سوتشي، كشف وولف أنه كان "موقفاً كارثياً لنا جميعاً"، حيث حاولت مرسيدس حماية نتيجة الفريق وسط الضغوط المتتالية من سيباستيان فيتيل سائق فيراري.

حيث قال: "أعتقد أنه كان قراراً ضرورياً لأن كل شيء كان على المحكّ مع سيباستيان".

وأكمل: "لهذا السبب كرهتُ ذلك الموقف، يمكنني تخيل صعوبة الموقف بالنسبة له. فالتيري ليس نيكو (روبزرغ)، إنه يعمل بطريقة مختلفة تماماً. إنه وبالتأكيد يمتلك رغبة عارمة بالاقتراب من لويس والتغلب عليه، لكن بطريقته الخاصة والمختلفة".

واختتم: "يتعلق الأمر بمستوى الأداء والتوقعات، وتلك تفاصيل مختلفة بينهما. على سبيل المثال، استعمال أية أداة ضغطٍ ممكنة (سياسية كانت أم غير ذلك). لكن تلك كانت نقاط قوة روزبرغ. ولا بدّ من الاعتراف بذلك".