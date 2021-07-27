وولف يشعر بالمسؤولية حيال تأمين مقعد لبوتاس مع فريق آخر للموسم المقبل

مع اقتراب موعد اتخاذ مرسيدس لقرار حاسم حيال تشكيلة سائقيها للموسم المقبل، تصاعدت التكهنات حيال خيارات الفنلنديّ.

وتعتبر عودته إلى ويليامز أحد الاحتمالات، بينما كشفت مصادر مطلعة أن فريق ألفا روميو وضعه بالفعل على قمة لائحة قصيرة من السائقين لموسم 2022.

وما زال بوتاس يتمسك بأمل البقاء مع مرسيدس، ولن يبدأ مفاوضات مباشرة مع فرق أخرى إلا بعد أن تتخذ مرسيدس قرارها.

وتعقيباً على خطوة مرسيدس المقبلة، صرّح وولف الذي كان الراعي لقسم كبير من مسيرة بوتاس، أنه يود التأكد من مساعدة الفنلندي على الاستفادة من أية فرصة ممكنة له في حال لم يحصل على عقد جديد مع فريقه الحالي.

حيث قال: "في حال وصلنا إلى مرحلة نضطر فيها لضم سائق آخر، فإن ما يربطني به ليست فقط علاقة العمل، بل هناك مسؤولية كذلك لتأمين مستقبل رائع له، لأنه يستحق ذلك".

وأكمل: "لقد كان زميلاً لأفضل سائق في تاريخ الفورمولا واحد، لذلك فإن التألق في مواجهته ليس بالمهمة اليسيرة. لكنه سائق رائع".

وتفاقمت التحديات التي واجهها بوتاس هذا الموسم مع زيادة قوة ريد بُل، بالتالي بات دور بوتاس في أغلب الأحيان يتمحور حول حماية ودعم جهود زميله لويس هاميلتون للفوز باللقب.

ويرى وولف أن تضحية السائق بآماله الخاصة ليست أمراً سهلاً، لكن بوتاس أثبت قدرته على رؤية الصورة الأكبر.

فقال: "ذلك أمر هام جداً، لأن حظوظه حسابياً، قليلة جداً للفوز باللقب، مقارنة مع لويس".

وتابع: "لويس يخوض معركة اللقب وقد ناقشنا ذلك بالفعل. وبالرغم من أن هذا وضع صعب على السائق، لكن ليس لدينا أيّ هامش للخطأ في هذا الموسم".

يشار إلى أن بوتاس بات سائقاً لمرسيدس مع بداية موسم 2017 قادماً من ويليامز، كبديل عن نيكو روزبرغ، وقد أحرز تسعة انتصارات حتى الآن مع الفريق.