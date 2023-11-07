وولف يشعر بالأسف على هاميلتون وراسل لقيادة سيارة مرسيدس "المخزية"
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه يشعر بالأسف على سائقيه لويس هاميلتون وجورج راسل لقيادة سيارة مرسيدس المخزية، بعد أداء مخيب "لا عذر له" في سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد.
انطلق هاميلتون وراسل من المركزين الخامس والثامن ووصلا إلى المركزين الثالث والسادس عند إعادة الانطلاقة بعد العلم الأحمر الذي رفع بسبب حادثة الانطلاقة.
لكن ورغم التقدم في اللفات الافتتاحية، سرعان ما واجه السائقان نفس التآكل في الإطارات الذي عانيا منه في السباق القصير.
علاوة على ذلك، كانت الوتيرة بطيئة للغاية حيث تراجعت السيارتان نحو الخلف.
وأكمل هاميلتون سباقه ثامناً، بعد أن تجاوزه بيير غاسلي سائق ألبين، بينما انسحب راسل قبل 12 لفة بسبب ارتفاع حرارة المحرك وخروجه من مراكز النقاط على أية حال.
وبدا وولف مصدوماً من أداء الفريق خاصة وأن السيارة وصلت إلى منصة التتويج في الجولة السابقة.
فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "إنه أداء مخيب لا عذر له. ليست لدي كلمات لوصفه. لقد حققت هذه السيارة المركز الثاني الجولة الماضية. لكن أياً كان ما قمنا به، فإنه مروّع".
وأكمل: "كان لويس يحاول النجاة فقط. جورج.. لا أشعر إلا بالأسف عليهما لقيادة هذا الشيء المخزي".
وتابع: "ذلك يظهر مقدار صعوبة هذه السيارة، فهي على حدّ السكين طوال الوقت إن صح التعبير. علينا أن نطوّر سيارة أفضل للموسم المقبل".
واسترسل: "لا يمكن أن يحصل مثل هذا بفارق 7 أيام، تحقق منصة التتويج وربما مع ثاني أسرع سيارة، ومن ثم تحقق المركز الثامن!".
وما زاد الطين بلة، هو ضعف أداء هاميلتون وراسل على المقاطع المستقيمة وتجاوزهما من قبل المنافسين، حيث قررت مرسيدس وضع جانح أكبر لتوليد مزيد من الارتكازية.
لكن هذا القرار، لم يساعد الفريق في مسألة الإطارات على الإطلاق، ما زاد من مصاعب السيارة بشكل كبير.
"أعتقد أن سرعتنا على المقاطع المستقيمة تمثل إحدى المشاكل، لكنها ليست المشكلة الأساسية" قال وولف.
وتابع: "العامل الأساسي هو أننا غير قادرون على خوض المنعطفات بالوتيرة المناسبة مع جانح أكبر، وكنا نقتل إطاراتنا التي تآكلت بسرعة في غضون بضع لفات".
وأضاف: "نحن بالتأكيد لسنا أبطال العالم في السباقات القصيرة. لكن مع ذلك، ليس لدينا تفسير لما سار بشكل خاطئ".
وأردف: "السيارة تبدو وكأنها بثلاث عجلات وليس أربع".
وتعقيباً على انسحاب راسل، قال وولف: "مشكلة جورج كانت في وحدة الطاقة، كنا نحاول تبريدها بكل ما بوسعنا".
واختتم: "لكنه كان السباق الأخير لوحدة الطاقة هذه. لست واثقاً من أنه كان لينهي ضمن مراكز النقاط أم لا".
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