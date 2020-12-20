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وولف يشعر أنه "ملتزم مدى الحياة" مع فريق مرسيدس للفورمولا واحد

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وولف يشعر أنه "ملتزم مدى الحياة" مع فريق مرسيدس للفورمولا واحد
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يشعر توتو وولف أنه "ملتزم مدى الحياة" بمشروع فريق مرسيدس في الفورمولا واحد، وذلك بعد زيادة حصة أسهمه في السهام الفضية، والموافقة على البقاء كمدير للفريق لثلاثة مواسم أخرى.

أعلنت مرسيدس عن إعادة هيكلة لمالكيها، وذلك بعد شراء "أينيوس" عملاق الكيماويات البريطانيّ لثلث أسهم الفريق.

وكذلك رفع وولف من حصة أسهمه إلى الثلث كذلك، ليبقى لشركة دايملر الثلث الأخير.

وأعلن وولف عدة مرات أنه يقيّم موقعه في الفريق بدءاً من الموسم المقبل، بالرغم من تعليقاته حيال رغبته بالبقاء كجزء من فريق العمل، معترفاً أن منصبه "بدأ يؤثر عليه".

لكنه صرح لاحقاً أن بقاءه كمدير لفريق مرسيدس ثلاثة مواسم إضافية جاء لأنه يعتبر نفسه جزءاً من الفريق مدى الحياة.

فقال: "هناك سوء فهم. لم ألتزم مع الفريق لثلاثة مواسم. لدي التزام معهم مدى الحياة".

وأكمل: "نحن ثلاث جهات مالكة للأسهم اليوم، وبغض النظر عن دوري الحالي، فإن مهامي الأخرى هي المدير التنفيذي والرئيس".

وتابع: "لكنّ مرسيدس هي مهنتي".

ويشارك وولف مع مرسيدس منذ 2013، حيث أشرف على عمليات الفريق الذي أحرز سبعة ألقاب متتالية للسائقين والمصنعين خلال حقبة المحركات الهجينة.

وكان هاميلتون قد صرّح عن شعوره بالفخر لبقاء وولف مع مرسيدس، حيث أهدى البريطاني السهام الفضية ستة ألقاب.

"لدينا بيئة عمل مرحة وجيدة، فريقنا يمثل مكاناً ممتعاً للعمل، وفي نفس الوقت، هناك الكثير من الضغط نحو الاتجاه الصحيح" قال وولف.

وتابع: "نحن نحب عملنا، ونضع أهدافاً معقولة. أعتقد أننا نعيشُ في القيم التي وضعناها لأنفسنا. المصداقية هي الأمر الأهم، الولاء، الفخر والتصميم، هذا هو سرّ نجاحنا".

واختتم: "تلك ليست أموراً يمكن إملاؤها في مُحاضرة، بل هي معاييرٌ وضعناها وكرّسناها على مدار السنوات الثمانية الماضية".

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الكاتب خلدون يونس

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