وولف يشرح: ما الذي يجعل أنتونيللي أحد أفضل السائقين في الفورمولا 1؟
أثناء تقييمه لتطور سائقه الشاب الصاعد أندريا كيمي أنتونيللي، سلط مدير فريق مرسيدس، توتو وولف، الضوء على هدوء السائق الشاب ونضجه العاطفي.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: جو بورتلوك صور جيتي
قبل 12 شهرًا فقط، كان مجرد سائق ناشئ يكافح لمنع دموعه في حلبة سبا-فرانكورشان بعد خروجه من القسم الأول في كل من التجارب التأهيلية للسباق القصير والتجارب التأهيلية للسباق الرئيسي، لينهي عطلة نهاية الأسبوع دون تسجيل أي نقطة.
أما اليوم، فقد أصبح يسجل اسمه عاليًا بانتصاراته التي حققها هذا الموسم.
وشكل فوز كيمي أنتونيللي في جائزة بلجيكا الكبرى انتصاره السادس هذا الموسم، موسعًا الفارق إلى 45 نقطة أمام أقرب منافسيه لويس هاميلتون في بطولة السائقين.
وتعليقًا على نجاح السائق الإيطالي، الذي تحول من سائق ناشئ بعمر 18 عامًا عانى من الأخطاء في الموسم الماضي إلى أحد نجوم شبكة الانطلاق اليوم، شدد مدير فريق مرسيدس توتو وولف على النضج الذهني والتقني الذي يقف وراء هذا التطور.
حيث أكد توتو وولف أن تطور كيمي أنتونيللي فاجأ حتى فريق مرسيدس، وتكلم أيضًا عن مساهمات السائق الشاب داخل الفريق.
حيث قال: "من الواضح أننا فوجئنا جميعًا. سار موسمه الأول تمامًا كما توقعنا؛ فإلى جانب اللحظات الرائعة التي أظهر فيها موهبته، كانت هناك أيضًا فترات صعبة جدًا في منتصف الموسم لم يتمكن خلالها من تحقيق النتائج".
وأضاف: "بعد العطلة الشتوية، بات يعرف بالفعل الأجواء، والضغوط، وتوقعات الفريق من الناحيتين التقنية والتسويقية، وكذلك الحلبات".
وتابع: "لكن ما لم نتوقعه هو الهدوء والقدرة الكبيرة على التعلم السريع التي اكتسبها".
Watch: اف1 في أسبوع: من سيقف في وجه أنتونيللي؟ تحسّن فيراري، تنافسية ريد بُل ومكلارين، توقعات جولة المجر!
وأردف: "سواء قدم حصة جيدة أو سيئة، فلن ترى أدنى تغير في مشاعره خلال تقييمات ما بعد الحصة. إنه يتعامل مع الأمر بمنطق كامل: ما المشكلة؟ كيف نحلها؟ وكيف نمضي قدمًا؟ هذه صفة جديدة تمامًا. وحتى عندما يفوز، لا ترى ذلك الحماس غير المسيطر عليه الذي قد تتوقعه من شاب يبلغ من العمر 19 عامًا".
وأضاف: "بالمثل، عندما لا يحقق النتيجة التي يريدها... عندما توقفت السيارة في برشلونة أو في سيلفرستون، كان هو من يعود إلى الفريق ويقول: 'هذه رياضة ميكانيكية، ومثل هذه الأمور تحدث.' إنه يبلغ من العمر 19 عامًا فقط! من المثير للإعجاب حقًا رؤية ذلك".
واستطرد قائلًا: "أعتقد أن هذه الذهنية وهذا الأسلوب هما العامل الأكبر الذي سمحا لموهبته بالظهور بهذه السرعة في مسيرته".
وعندما تمّ تذكيره خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق بعطلة نهاية الأسبوع الصعبة التي عاشها على حلبة سبا قبل 12 شهرًا، اعترف أنتونيللي بصراحة بأنه لم يكن يتخيل حتى إمكانية الوصول إلى هذا النجاح في ذلك الوقت.
حيث قال: "لا، لم يكن بإمكاني أن أتخيل ذلك إطلاقًا. في العام الماضي هنا، أعتقد أنني وصلت إلى أدنى نقطة في مسيرتي؛ لقد كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة جدًا بالنسبة إليّ من الناحية النفسية".
وأضاف: "لكن هذا العام كان أفضل بكثير بالتأكيد. ولو سألتموني عن إمكانية تحقيق مثل هذه الإنجازات في العام الماضي، فمن المحتمل أنني كنت سأجيب بـ'لا'".
شارك أو احفظ هذه القصّة
وولف: أنتونيللي استحق الفوز عن جدارة
أنتونيللي: لقد كان فوزاً صعباً للغاية
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي
فيرستابن يصف الفورمولا 1 الحالية بـ"الغابة" بسبب مشكلة راسل الغامضة في سبا
بعد تحديد خليفة لامبيازي وماركو.. ماذا بعد حول مستقبل ريد بُل في الفورمولا 1؟
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
أريفابيني: قبعة فيرستابن في سبا كانت بألوان البابايا!
هاميلتون ورسالة نصية إلى راسل بعد الحادث الذي جمعهما في سبا-فرانكورشان
فيرستابن يصف الفورمولا 1 الحالية بـ"الغابة" بسبب مشكلة راسل الغامضة في سبا
مارتن براندل يدعو إلى تغيير جذري في الفورمولا 1: "تدمع عيناي مما يحدث"
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات