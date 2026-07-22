وولف يشرح: ما الذي يجعل أنتونيللي أحد أفضل السائقين في الفورمولا 1؟

قبل 12 شهرًا فقط، كان مجرد سائق ناشئ يكافح لمنع دموعه في حلبة سبا-فرانكورشان بعد خروجه من القسم الأول في كل من التجارب التأهيلية للسباق القصير والتجارب التأهيلية للسباق الرئيسي، لينهي عطلة نهاية الأسبوع دون تسجيل أي نقطة.

أما اليوم، فقد أصبح يسجل اسمه عاليًا بانتصاراته التي حققها هذا الموسم.

وشكل فوز كيمي أنتونيللي في جائزة بلجيكا الكبرى انتصاره السادس هذا الموسم، موسعًا الفارق إلى 45 نقطة أمام أقرب منافسيه لويس هاميلتون في بطولة السائقين.

وتعليقًا على نجاح السائق الإيطالي، الذي تحول من سائق ناشئ بعمر 18 عامًا عانى من الأخطاء في الموسم الماضي إلى أحد نجوم شبكة الانطلاق اليوم، شدد مدير فريق مرسيدس توتو وولف على النضج الذهني والتقني الذي يقف وراء هذا التطور.

حيث أكد توتو وولف أن تطور كيمي أنتونيللي فاجأ حتى فريق مرسيدس، وتكلم أيضًا عن مساهمات السائق الشاب داخل الفريق.

حيث قال: "من الواضح أننا فوجئنا جميعًا. سار موسمه الأول تمامًا كما توقعنا؛ فإلى جانب اللحظات الرائعة التي أظهر فيها موهبته، كانت هناك أيضًا فترات صعبة جدًا في منتصف الموسم لم يتمكن خلالها من تحقيق النتائج".

وأضاف: "بعد العطلة الشتوية، بات يعرف بالفعل الأجواء، والضغوط، وتوقعات الفريق من الناحيتين التقنية والتسويقية، وكذلك الحلبات".

وتابع: "لكن ما لم نتوقعه هو الهدوء والقدرة الكبيرة على التعلم السريع التي اكتسبها".

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وأردف: "سواء قدم حصة جيدة أو سيئة، فلن ترى أدنى تغير في مشاعره خلال تقييمات ما بعد الحصة. إنه يتعامل مع الأمر بمنطق كامل: ما المشكلة؟ كيف نحلها؟ وكيف نمضي قدمًا؟ هذه صفة جديدة تمامًا. وحتى عندما يفوز، لا ترى ذلك الحماس غير المسيطر عليه الذي قد تتوقعه من شاب يبلغ من العمر 19 عامًا".

وأضاف: "بالمثل، عندما لا يحقق النتيجة التي يريدها... عندما توقفت السيارة في برشلونة أو في سيلفرستون، كان هو من يعود إلى الفريق ويقول: 'هذه رياضة ميكانيكية، ومثل هذه الأمور تحدث.' إنه يبلغ من العمر 19 عامًا فقط! من المثير للإعجاب حقًا رؤية ذلك".

واستطرد قائلًا: "أعتقد أن هذه الذهنية وهذا الأسلوب هما العامل الأكبر الذي سمحا لموهبته بالظهور بهذه السرعة في مسيرته".

وعندما تمّ تذكيره خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق بعطلة نهاية الأسبوع الصعبة التي عاشها على حلبة سبا قبل 12 شهرًا، اعترف أنتونيللي بصراحة بأنه لم يكن يتخيل حتى إمكانية الوصول إلى هذا النجاح في ذلك الوقت.

حيث قال: "لا، لم يكن بإمكاني أن أتخيل ذلك إطلاقًا. في العام الماضي هنا، أعتقد أنني وصلت إلى أدنى نقطة في مسيرتي؛ لقد كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة جدًا بالنسبة إليّ من الناحية النفسية".

وأضاف: "لكن هذا العام كان أفضل بكثير بالتأكيد. ولو سألتموني عن إمكانية تحقيق مثل هذه الإنجازات في العام الماضي، فمن المحتمل أنني كنت سأجيب بـ'لا'".