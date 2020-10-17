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وولف يشرح سبب اختلاف وجهة نظر تزويد ريد بُل بالمحركات منذ 2016

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وولف يشرح سبب اختلاف وجهة نظر تزويد ريد بُل بالمحركات منذ 2016

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الافتقار للفدرة الاستيعابية الكافية وتراجع العوائد التسويقية هما السببان وراء معارضته تزويد ريد بُل بالمحركات بدءًا من 2022.

تبحث ريد بُل الآن عن مزوّد جديد لوحدات الطاقة بعد إعلان هوندا الصادم إنهاء برنامجها في الفورمولا واحد نهاية الموسم المُقبل.

وقد صرّح وولف باستبعاده إمكانية تزويد مرسيدس لريد بُل بالمحركات على هامش جائزة إيفل الكبرى، ليترك أمام العلامة النمساوية مُصنّعين اثنين فقط هما فيراري ورينو.

في المقابل، أشارت ريد بُل أنّ الخيار المفضّل لها هو أن تستحوذ على مشروع هوندا لوحدات الطاقة بدءًا من 2022، لكنّ ذلك سيعتمد على اعتماد تجميد على تطوير المحركات بدءًا من ذلك الموسم.

وسبق وكان وولف منفتحًا على العمل مع ريد بُل في 2015 عندما كان الفريق النمساوي يحاول قطع علاقاته مع رينو، حيث وصلت المحادثات حينها إلى الإدارة العُليا لمرسيدس، قبل أن يتمّ رفض الخطة في نهاية المطاف.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا تغيّر في وجهة نظره منذ 2016، شرح وولف أنّ صفقة مع ريد بُل الآن لن ينتج عنها فقط تراجعًا في العوائد التسويقية، ولكن كذلك سيضع ضغطًا على القدرة الاستيعابية لقسم وحدات الطاقة لدى الصانع الألماني الذي يتّجه بالفعل لتزويد ثلاثة فرق بالمحركات بدءًا من 2021.

"كانت الفكرة حينها أنّ بوسع مرسيدس وريد بُل العمل سويًا على جانب التسويق" قال وولف.

وأضاف: "كنا مهتمين بالمنصّة التي توفّرها ريد بُل، لا سيّما وأنّهم علامة تجارية رائعة ومبتكرة. وهذا ما قلته لكريستيان (هورنر، مدير فريق ريد بُل)، وأنّه وإذا ما كنا قادرين بطريقة ما على ربط العلامتين وإيجاد أرض مشتركة، وكذلك مع الإدراة العُليا لدايملر، فإنّ ذلك سيسمح على الأقل بتقييم لائق للفكرة. لكنّ ذلك لم يُثمر مطلقًا عن شيء".

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وتابع: "اليوم لدينا ببساطة مشكلة استيعابية. وحدات الطاقة تلك معقدة للغاية. ونحن في وضع لا يسمح لنا بمجرد التوسيع في عملياتنا".

وأكمل: "من الناحية اللوجستية، وكذلك بمنظور التكلفة، ليس من الممكن بالنسبة لنا أن نزوّد ريد بُل بالمحركات. ومن الناحية التسويقية اليوم، فإنّ مزوّدي المحركات لم يستفيدوا بشكل كبير من العمل مع الفرق، لهذا قمنا بشراء الفريق، ولم نبق مجرد مزوّد للمحركات فقط، وأعتقد بأنّنا نجني الآن ثمار ذلك".

واختتم: "تزويد الفرق بالمحركات ليس أولويتنا في الحقيقة. نحن نقوم بإنتاج المحركات ونُسابق بها على سياراتنا، ومن أجل تمويل هذه التكاليف، نقوم بتزويدها للفرق الأخرى".

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