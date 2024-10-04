وولف يشرح سبب ترقية أنتونيللي إلى مرسيدس مباشرة بدلًا ويليامز

سيحل الإيطالي صاحب الـ 18 عامًا أندريا كيمي أنتونيللي مكان لويس هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس ليزامل جورج راسل في الموسم المُقبل من بطولة العالم للفورمولا 1.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد حاول استمالة ماكس فيرستابن لينضم إلى صفوف السهام الفضية لموسم 2025 بعد التصدعات التي شهدتها قلعة ريد بُل منذ بداية العام، لكن الهولندي باقٍ في ميلتون كينز على الأقل للموسم المُقبل.

وقد أوضح وولف بأن الحقبة الجديدة التي تدخل فيها مرسيدس والفورمولا 1 تعني الحاجة لجيل جديد بتشكيلة شابة.

"بعد رحيل لويس، سيكون الوقت قد حان لجيل جديد، لأن لا شيء سيكون على حاله بعد ذلك" قال وولف في تصريحات لصحيفة Autosprint.

وأضاف: "سنعمل مع فريق شاب في العام المُقبل، ما يعني أننا نبدأ حقبة جديدة نستهلها مع جورج وأنتونيللي. الحقبة السابقة كانت رائعة، ولكن الآن حان الوقت لقلب الصفحة والبدء من جديد".

وتابع: "السبب في أن أنتونيللي سيسابق مع مرسيدس مباشرة وليس مع ويليامز أولًا هو أننا أردناه أن يستهلّ الرحلة معنا منذ البداية، لم نرغب بأن يتأثر ويتلوث بالخبرة الخارجية".

وأكمل: "إذا ما انتقل إلى فريق آخر أولًا، كان ليتعلم أمورًا مختلفة، أساليب تعامل مختلفة وكذلك أفكار مغايرة حيال المشاكل التقنية عما نعتمده هنا. وقد أردنا تفادي ذلك".

واختتم: "نريد بدء فصل جديد في مرسيدس، ومن المثير أننا وجدنا التشكيلة المثالية للمستقبل".