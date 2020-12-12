وولف يشرح رسالة اللاسلكي التشجيعية إلى بوتاس في تصفيات أبوظبي

مباشرة قبل المحاولات الأخيرة في القسم الثالث من التصفيات على حلبة ياس مارينا، سُمع وولف وهو يمنح بوتاس رسالة تشجيعية قال فيها: "ابذل كل ما لديك يا فالتيري".

ورسالة خلال الحصة كهذه بين مدير الفريق والسائق ليست أمرًا معتادًا، حيث عادة ما يتدخل وولف فقط عندما تكون هنالك مسألة صعبة أو من خلال رسائل ما بعد السباق.

مع ذلك، وضمن شرحه سبب تحدثه إلى بوتاس بهذه الطريقة هذه المرة، قال وولف أنّ ذلك التغيير في المقاربة أتى بعد أن طلب الفنلندي حوارًا مفتوحًا أكثر بعض الشيء.

"من الصعب دومًا عندما تتحدث إلى السائق قبل التصفيات أو السباق" قال وولف.

وأضاف: "لكنّ ذلك أمر ناقشناه، حيث قال لي أنّه بحاجة إلى بعض الحوار والعودة بالحديث مني، وذلك أمر جيّد دومًا".

وأوضح وولف أنّه شعر في الماضي بأنّ منح مثل هذه الرسائل سيتسبب فقط في تشتيت السائقين، لكنّه صرّح بأنّ حديثًا بينه وبين بوتاس قد أبرز أنّه في بعض الأحيان قد يكون التشجيع مفيدًا.

فقال: "إنه أمر صعب كوني لم أتحدث مطلقًا إلى السائقين على هذا النحو، كوني شعرت أنّه من خبرتي قد يكون ذلك مُشتتًا بعض الشيء. لكننا جميعًا مختلفون، وقد جمعني حديث جيّد معه".

وأكمل: "بالطبّع عند خسارة البطولة، يكون من الصعب دومًا التأقلم مع الأمر وتقبّل الواقع، ولهذا طلب أن نتحدث أكثر".

من جهته، شرح بوتاس أنّه وعقب جائزة الصخير الكبرى الصعبة، خاض هو ووولف محادثة طويلة حول بعض الأمور. وخلال تلك النقاشات، أوضح الفنلندي بأنّ هنالك أوقاتًا ربما كان ليساعده شعور أنّ هنالك مزيدًا من الدعم حوله.

"بوسعه دومًا التحدث معنا إذا أراد" قال بوتاس عن رسالة وولف عبر اللاسلكي، مُضيفًا: "جمعتنا محادثة في الأيام الماضية حول أمور مختلفة، ونحن فريق واحد. حيث ندعم بعضنا البعض إذا ما شعرنا بضرورة ذلك. وإذا ما كان بوسعك دعم شخص آخر في الفريق بالتشجيع أو كلمات معينة، فإنك تفعل ذلك. وسيكون الأمر ذاته بالنسبة لأي عضو بالفريق. لا شيء أكثر من ذلك، إنّه أمر شخصي بشكل أكبر".