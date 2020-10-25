وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس

تمكّن بوتاس من انتزاع الصدارة في المراحل الأولى من السباق بعد تجاوزه كارلوس ساينز الإبن صاحب الانطلاقة السريعة في اللفّات الأولى، وحافظ الفنلندي على أفضليّته حتّى اللفّة الـ 20 عندما تقدّم عليه زميله لويس هاميلتون.

وتواجد بوتاس خلف البريطاني إثر ذلك بفارق 9 ثوانٍ قبل أن تطلب مرسيدس من سائقَيها التوقّف في لفّتين متتابعتين في نهاية الـ 40 عبر نقل هاميلتون أوّلًا إلى تركيبة "هارد".

وبعد إعلامه بذلك عبر اللاسلكي، قال بوتاس: "في هذه الحالة ربّما علينا الانتقال إلى إطارات سوفت" ضمن سعيه لكسب أفضليّة في الفترة الأخيرة.

لكنّ مرسيدس وضعت إطارات "هارد" على سيارة بوتاس عندما أجرى توقّفه وتراجع الفنلندي إلى المركز الثاني مجدّدًا إلى أن عبر خطّ النهاية بفارق 25 ثانية عن زميله الفائز.

وعندما سُئل عن قرار الإبقاء على بوتاس على إطارات "هارد" في الفترة الأخيرة بالرغم من إبدائه لرأيه، قال وولف مدير فريق مرسيدس أنّه لكان من الصعب تبرير فصل استراتيجيّتيهما.

وقال النمساوي: "فعلنا ذلك في بعض المناسبات، لكن دائمًا ما كان وضعًا مُخادعًا".

وأضاف: "لو طلبت من السائق المتصدّر الانتقال إلى إطارات هارد لأنّك تعتقد بأنّ ذلك هو الخيار الأنسب، فسيبدأ السائق الثاني بإقناعك بالخيار الآخر، من الصعب شرح فصل استراتيجيّتَي السيارتَين".

وأردف: "لا نريد التدخّل كثيرًا، وستكون هناك أوضاعٌ سنسمح فيها بهكذا خيارات".

وتوسّع وولف في القرار مُشيرًا إلى أنّ البيانات أظهرت أنّ إطارات "هارد" كان الأفضل للسائقين في الثلث الأخير من السباق، مُشيرًا إلى معاناة أمثال سيرجيو بيريز وإستيبان أوكون اللذين انتقلا إلى التركيبة الألين.

وقال حيال ذلك: "كنّا مقتنعين بأنّ إطارات هارد هي الأفضل. جميع البيانات التي شاهدناها من السيارات المتواجدة على الحلبة أشارت إلى أنّ إطارات هارد أفضل من ميديوم وسوفت. عندما تنظر إلى بيريز وإستيبان في نهاية السباق فإنّ إطارات سوفت لم تعمل على الإطلاق".

وأردف: "كان ذلك الإطار الأضعف في الحقيقة في نهاية السباق. كان قرارنا صلبًا".

وفي حين أنّ هاميلتون شعر بأنّ بوسعه البقاء لفترة أطول على إطارات "ميديوم" قبل إجرائه لوقفته، عانى بوتاس قرب نهاية تلك الفترة بعد أن أعلم فريقه بوجود اهتزازات.

وقال الفنلندي: "عندما يقترب الإطار من نهاية عمره فمن المعروف إلى حدٍ ما أنّه يميل إلى الاهتزاز. يعود ذلك إلى تآكل الإطارات ببساطة، وذلك أجبرنا على إجراء وقفة الصيانة في تلك المرحلة".