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وولف يشرح السبب وراء اقتصار عقد هاميلتون الجديد على موسم واحد فقط

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وولف يشرح السبب وراء اقتصار عقد هاميلتون الجديد على موسم واحد فقط

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ قرار توقيع عقدٍ لعام واحد فقط مع لويس هاميلتون كان نتيجة رغبة الطرفين بالحصول على بعض الوقت من أجل العمل على عقدٍ لفترة أطول.

أنهت مرسيدس أسابيعاً طويلة من التكهنات وذلك عبر الإعلان اليوم الاثنين عن عقد جديد مع نجمها لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، يضمن بقاءه مع السهام الفضية لموسم إضافي.

لكن حقيقة أن المصنع الألماني اتفق مع هاميلتون على عقدٍ لموسم واحد فقط، أثار تساؤلات الكثيرين، وأشعل المزيد من الجدل حيال احتمالية كون 2021 آخر موسم للبريطاني في الفئة الملكة.

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام اليوم الاثنين، شرح وولف السبب وراء مدة العقد الجديد، وأشار بوضوح إلى أن هناك رغبة مشتركة من قبل الطرفين لتأخير مفاوضات 2022 وما بعده لفترة من الوقت.

وأوضح وولف أنّ التعقيدات التي نتجت عن إصابته وهاميلتون بفيروس كورونا قد أجبرتهما على سلوك هذا الطريق.

فقال: "اتفقنا معاً على عقد لموسم واحد. بداية، هناك تغييرات هائلة قادمة للقوانين في 2022. نود كذلك أن نرى كيف سيكون الوضع العالمي، والشركة أيضاً. إضافة إلى أننا تأخرنا في المفاوضات".

وتابع: "أردنا مناقشة العقد نهاية الموسم المنصرم بين سباقَي البحرين، لكن حينها لم يكن لويس في أفضل حالاته. في نهاية المطاف بدأنا المفاوضات بحلول فترة الأعياد".

واستكمل: "لذا كان من المهم للغاية بالنسبة لنا إكمالها بأسرع وقت ممكن. لذلك، قررنا أن نؤجل مفاوضات 2022 إلى وقت لاحق من 2021".

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بالمقابل، نقى وولف أي كلام حيال طلب هاميلتون منحه حقّ النقض "فيتو" على قرار ضمّ أي سائق نجمٍ آخر إلى جانبه مثل ماكس فيرشتابن.

كما أكد أن التكهنات بحصوله على حصة من عائدات مرسيدس لا أساس لها من الصحة.

فقال: "تلك التكهنات في وسائل الإعلام، لا أدري حقاً من أين أتت، لأن أياً منها غير صحيح".

وأكمل: "قرأت بعضها في الحقيقة، ووجدتها مثيرة للاهتمام، لكن الحقيقة أنه لم تكن هناك أية ثانية من المفاوضات حول أيّ بندٍ يتعلق بأي سائق. لم يطلب مثل هذا الأمر أبداً طوال المواسم الثمانية الأخيرة. ومثل هذا الأمر ليس إلا قرار الفريق".

واختتم: "التكهنات الأخرى حيال حصة من العوائد. لا أساس لها من الصحة. إنها محض إشاعات. أيّ من ذلك لم يكن جزءاً من المفاوضات".

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