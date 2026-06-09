وولف يشرح ارتباك عقوبة موناكو بعد كارثة راسل

اعترف مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأن "الارتباك" الداخلي المتعلق بالاستراتيجية كان السبب الرئيسي وراء الخطأ في وقفة الصيانة، والذي حرم جورج راسل من فرصة محتملة لإنهاء جائزة موناكو الكبرى 2026 على منصة التتويج.

وكان راسل ضمن دائرة المنافسة بقوة على أحد المراكز الأربعة الأولى في شوارع مونتي كارلو، قبل أن يؤدي سوء تواصل مكلف مع طاقم فريق مرسيدس إلى قلب مجريات سباقه رأسًا على عقب.

وبعد تلقيه عقوبة خمس ثوانٍ في وقت سابق من السباق الذي امتد إلى 78 لفة، دخل السائق البريطاني إلى خطّ الصيانة في اللحظات الأخيرة خلال فترة سيارة الأمان. وبينما أوقف سيارته في مكانها المخصص، بدأ أفراد الطاقم مباشرة بتغيير الإطارات بدلًا من الانتظار لتنفيذ العقوبة أولًا.

ونتيجة لذلك، تلقى السائق البالغ من العمر 28 عامًا عقوبة عبور خطّ الحظائر بسبب عدم تنفيذ العقوبة الأولى بالشكل الصحيح.

وقال وولف لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1 بعد السباق: "علينا فقط أن نواصل العمل. البطولة لا تزال طويلة. الجميع قال العام الماضي إنها أصبحت في متناول بياستري، ثم تغيرت الأمور".

وأضاف: "كانت مونتريال دراما حقيقية لأننا خذلناه هناك، وكانت تلك 25 نقطة محتملة، لكن البطولة لا تزال طويلة".

وعند توضيحه لما حدث مع العقوبة، تابع وولف: "لم نكن مستعدين بالكامل لاستقباله في خطّ الحظائر. كان لدينا بعض الارتباك الداخلي فيما يتعلق بالاستراتيجية، ثم دخل ولم نحتجزه لخمس ثوانٍ".

وأردف: "أضعنا فرصة إنهاء السباق في المركز الثالث أو الرابع، وهذا أمر مؤسف".

وجاءت نتيجة مرسيدس في موناكو متباينة. ففي الوقت الذي أنهى فيه راسل السباق في المركز الثالث عشر، حقق زميله البالغ من العمر 19 عامًا كيمي أنتونيللي انتصاره الخامس تواليًا هذا الموسم.

وبات أنتونيللي يتصدر بطولة السائقين بفارق 66 نقطة عن لويس هاميلتون، الذي تجاوز راسل وانتزع منه المركز الثاني في ترتيب البطولة خلال هذا السباق.

وأضاف وولف: "جزء مني يشعر بسعادة كبيرة من أجل كيمي. وقد أجبرني أفراد الفريق على الذهاب إلى منصة التتويج. قالوا لي: 'هذا سباق موطنك (يعيش في موناكو)، يجب أن تذهب'".

وأردف: "لكنني نظرت إلى جورج، وكان قد مر بعطلة نهاية أسبوع لم تكن جيدة. وأريد أن أبقي مشاعري متوازنة. والآن يتعلق الأمر برفع معنويات الفريق ورفع معنوياته هو أيضًا عندما نتجه إلى برشلونة".