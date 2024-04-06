وولف يشرح أسباب عدوله عن خطة التغيب عن جائزة اليابان الكبرى
يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه كان "ليخطئ الاختيار" إذا ما التزم بخطته الأصلية بالتغيب عن جائزة اليابان الكبرى نهاية هذا الأسبوع.
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كجزء من سعيه لإدارة وقته على نحوٍ أفضل في ظل التوسّع الذي تشهده روزنامة الفورمولا واحد، خطط وولف للتغيب عن بعض السباقات خارج أوروبا هذا الموسم، ومن بينها سباق اليابان الذي كان من المقرر أن يتغيب عنه ويبقى في مقر الفريق.
لكن وبعد البداية الصعبة التي شهدها موسم مرسيدس في 2024، والتي تضمنت انسحابًا مزدوجًا في أستراليا، عمد وولف إلى تغيير خططه في اللحظات الأخيرة وآثر الحضور إلى سوزوكا نهاية هذا الأسبوع.
وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن أسباب قراره، أوضح وولف أنه شعر بأنه من المهم البقاء مع الفريق في ذلك الوقت، ولا سيما في جولة خططت العلامة الألمانية لاختبار بعض الأمور خلالها للمساعدة في استخلاص المزيد من الوتيرة من سيارة دبليو 15.
فقال: "كنت أخطط لعدم القدوم إلى اليابان لأنه لدينا الكثير من الأمور الأخرى للقيام بها في أوروبا. لكني شعرت بأن عدم القدوم كان ليكون قرارًا خاطئًا".
وأضاف: "أعتقد أنه من المهم التواجد رفقة فريق التسابق كذلك. كما أنه من الجيد بالنسبة لي أن أكون متواجدًا بالقرب من الحدث".
وتابع: "في المقابل، نقوم بتجربة بعض الأمور هنا، ومن ثم فإن التواجد وأن تكون جزءًا من الفريق لهو أمر مهم ويمنحني الطاقة. آمُل أن يكون الأمر متبادلًا كذلك. لهذا قررت عدم التغيب والتواجد في الجائزة".
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