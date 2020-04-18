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وولف يشتري أسهماً في أستون مارتن

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وولف يشتري أسهماً في أستون مارتن
18-04-2020

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد استثمر بشكل شخصي ضمن أستون مارتن، لكنه ما زال ملتزماً بالكامل بدوره الحالي مع السهام الفضية.

كما أشارت التقارير مؤخراً، اشترى وولف أسهماً بشكل شخصي في أستون مارتن، وذلك بعد استحواذ لورانس سترول على الشركة.

وتجمع صداقة بين الرجلين، كما أنّ فريقه ريسينغ بوينت ضمن علاقة عمل وثيقة مع مرسيدس التي تزوّده بالمحركات.

وبينما نفى وولف بشكل متكرر انتقاله للعمل مع أستون مارتن وسط تكهّنات بإمكانية نيل منصب المدير التنفيذي، لكنّ شراء أسهم بشكل شخصي كان أمراً وارداً منذ فترة.

ويبدو مثل هذا الاستثمار غريباً للوهلة الأولى نظراً لدور وولف مع مرسيدس، وكون أستون مارتن الراعي الرئيسي لأحد منافسي السهام الفضية فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، لكن دايملر الشركة الأم للمصنع الألماني تمتلك حصة من الأسهم كذلك في أستون مارتن، لذا ليس هناك من تضارب في المصالح.

وعقدت دايملر مع أستون مارتن في 2013 صفقة قامت بموجبها بشراء 5 بالمئة من الأسهم لقاء تزويد الجيل التالي من سياراتها بمحركات عالية الأداء ومكوّنات إلكترونية مختلفة.

وتعتبر دايملر أكبر مزوّد حالي لأستون مارتن، وفقاً للنشرة الإعلامية الأخيرة للشركة الأسبوع الماضي، كما تمتلك حق نقض أيّة استثمارات مستقبلية للشركاء.

ويبدو أن وولف اشترى ما نسبته 4.77 بالمئة من أسهم أستون مارتن، وبعد الإجراءات المالية الحالية، فستمثل تلك النسبة الأسبوع المقبل ما نسبته 0.95 بالمئة من قيمة الشركة.

حيث قال متحدث باسم مرسيدس: "ذلك استثمار ماليّ خاص، وعلاقة توتو ودوره التنفيذي في مرسيدس لم يتغيرا بهذا الاستثمار".

يشار إلى أن وولف يخوض حالياً محادثات مع مرسيدس لتمديد عقده للبقاء مع المصنع الألماني، ويبدو من شبه المؤكد أنه سيبقى ضمن مجلس الإدارة في المستقبل القريب.

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