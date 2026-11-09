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وولف يستعيد سنوات مرسيدس من دون ألقاب: "لم نكن بذلك السوء"

مع إحراز مرسيدس لقبها التاسع في بطولة الصانعين، يستعيد وولف ذكريات حقبة التأثيرات الأرضية في الفورمولا 1.

منشور: 09-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

قال مدير فريق مرسيدس توتو وولف إن الفريق لم يكن "سيّئًا جدًا" خلال السنوات الأربع التي أمضاها من دون إحراز أي لقب عالمي في الفورمولا 1.

وحققت الأسهم الفضية لقبها التاسع في بطولة الصانعين يوم الأحد خلال جائزة البرازيل الكبرى، وذلك بعد أسبوع واحد من تتويج كيمي أنتونيللي بأول ألقابه العالمية في بطولة السائقين، ليصبح أصغر بطل في تاريخ الفورمولا 1.

ونجحت مرسيدس في العودة إلى القمة مع انتقال الفورمولا 1 إلى لوائح جديدة تتعلق بالهياكل ووحدات الطاقة في موسم 2026، لكن الحقبة السابقة، التي اعتمدت على التأثيرات الأرضية، كانت صعبة على الفريق، إذ لم يحقق سوى سبعة انتصارات بين عامي 2022 و2025، مقارنة بـ12 انتصارًا في الموسم الحالي وحده.

وقال وولف: "تكمن المشكلة في أنه عندما تمرّ بهذه اللحظات الصعبة، كما يحدث لنا جميعًا أحيانًا في حياتنا، لا يكون الاستمرار أمرًا سهلًا على الإطلاق. فعندما تنظر إلى الماضي، تقول لنفسك: لقد احتجنا إلى هذه اللحظات الصعبة كي ننضج كأشخاص أو نتطور كمنظمة. لكن عندما تكون في قلب تلك المعاناة، يصعب عليك الشعور بذلك".

وأضاف: "وعند استعادة تلك الفترة، أعتقد أن السنوات الأربع الماضية كانت صعبة للغاية، بين ارتكاب الأخطاء، ثم محاولة فهم أسبابها، وبعد ذلك إدراك أننا لم نفهمها في الواقع. وكانت تلك عملية من التقدم والتراجع المستمرين".

وتابع: "لكن بعد 10 أو 20 عامًا، عندما ننظر إلى الوراء ونراجع الإحصائيات، سنجد أننا لم نكن خاسرين أو سيّئين تمامًا خلال تلك السنوات الأربع، فقد أنهينا البطولة في المراكز الثالث والثاني والرابع والثاني على التوالي. كما حققنا انتصارات، بل الكثير منها".

وأكمل: "لذلك، لم تكن تلك الفترة سيئة إلى هذا الحد إذا نظرنا إلى الأرقام المجردة، لكنها لم تكن تجربة جيدة على الإطلاق من ناحية الشعور. وتُعدّ قدرة الفريق على الصمود، وتمسك أفراده ببعضهم البعض خلال تلك الأوقات الصعبة، أحد العوامل المهمة".

وأردف: "لذلك، فإن حسم هذين اللقبين يمنحنا شعورًا رائعًا. لم تتمكن الكثير من الفرق الرياضية من تحقيق ذلك بعد سلسلة متتالية من الألقاب، ثم المرور بفترة صعبة، قبل العودة مجددًا إلى القمة. أنا فخور حقًا بأننا أصبحنا جزءًا من هذه المجموعة الصغيرة جدًا من الفرق التي نجحت في تحقيق ذلك عبر مختلف الرياضات".

ويعني إحراز مرسيدس لقبها التاسع في بطولة الصانعين معادلتها رقم ويليامز في سجلات تاريخ الفورمولا 1، لتصبح على بُعد لقب واحد فقط من مكلارين. أما فيراري، فتحمل الرقم القياسي برصيد 16 لقبًا في البطولة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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