وولف يريد تحويل سيارة مرسيدس 2022 إلى درس في "عدم الخوف من الفشل" 

في مرحلة ما من الموسم الماضي، كشف وولف أن سيارة 2022 التي أحرزت الفوز في البرازيل على يدي جورج راسل، ستوضع بعيداً ضمن متحف مرسيدس في شتوتغارت.

لكنه كشف عن تغيير رأيه، حيث سيتم وضع تلك السيارة في ردهة مصنع الفريق وذلك بهدف تشجيع طاقم العمل على اتخاذ قرارات جريئة وعدم الخوف من الفشل.

فقال: "سيتم وضعها في الردهة. لكنني غيّرت مقاربتي بعض الشيء".

وأكمل: "في الحقيقة، أردتُ وضعها في الردهة لأنها ترمز للجرأة والشجاعة برأيي. لقد سرنا في طريق تصميمي ثوري العام الماضي. لقد قبلنا التحدي وفشلنا".

وتابع: "ذلك تعبير حقيقي عن ذهنية الفريق وكيفية تعاملنا مع النجاح أو الفشل. أريد أن نواصل اتخاذ قرارات جريئة ولكن مدروسة".

بالمقابل، أوضح وولف أن الفريق تعلم كثيراً من موسم 2022 بما في ذلك الابتعاد عن ثقافة اللوم.

فقال: "لقد تكلمنا حول ذلك في كل عام حققنا فيه النجاح. بأننا وفي نهاية المطاف سنخوض مواسم صعبة لأنه لا يوجد فريق في العالم يفوز بكل موسم يشارك فيه".

وأكمل: "جاءت تلك اللحظة في الموسم الماضي وكانت صعبة. لم نعانِ من سباق واحد فقط، بل عانينا طوال الموسم أو على الأقل طوال النصف الأول".

وأضاف: "بالتالي كان علينا الالتزام بمبادئنا، الحفاظ على الحماسة، عدم لوم الآخرين بل الالتزام بالعمل ومجاولة حل المعضلة".

واختتم: "ذلك أمر أظهر قوتنا كفريق ومبادئنا. نأمل أن يكون ذلك بمثابة قاعدة قوية وجيدة لنا".