وولف يرى بأنه "لا أهمية" لانتقادات سعيه من أجل ضم فيرستابن من قبل مينتزلاف
قال توتو وولف أن الانتقادات الموجهة له من قبل أوليفر مينتزلاف رئيس شركة ريد بُل حول سعيه لضم ماكس فيرستابن إلى صفوف مرسيدس "غير مهمة"، حيث نفى "لعبه الشطرنج" بسائقي الفورمولا 1.
الصورة من قبل: صور لات
واجه مدير فريق مرسيدس انتقادات لاذعة من مينتزلاف على هامش جائزة ميامي الكبرى، حيث أبدى المدير العام لشركة مشروبات الطاقة استيائه من محاولة العلامة الألمانية استمالة فيرستابن بعيدًا عن فريقه الحالي.
وقد صرّح مينتزلاف لصحيفة بيلد قائلًا: "أتفهم الضغط الواقع على توتو وولف وربما الفرق الأخرى بعد أعوام من تواجدهم في الخلف. لكنني أعتقد بأن على توتو وولف التركيز على التحديات أمامه، فلديه منها ما يكفي. كما أن الأمر متعلق بالاحترام كذلك. إذ أنه ليس من الصائب أن تواصل الحديث عن أشخاص في فرق أخرى بهذه الطريقة".
هذا ولم يتأثر وولف تمامًا بهذه التعليقات، وأشار إلى أن ما صرّح به مينتزلاف "لا يحمل قيمة لديه".
حيث قال: "لا أعلم ما الذي يعلّق عليه هذا الرجل. ما قاله ليس مهمًا بالنسبة لي".
هذا وكان تقارير قد برزت - والتي نفاها وولف - بأن مرسيدس كانت تخطط لعقد اجتماع مع فيرستابن وممثليه هذا الأسبوع لمناقشة صفقة محتملة لموسم 2025.
مع ذلك، أوضح وولف بأنه يواصل مراقبة الوضع وتطوراته، رغم أنه من المبكر للغاية حسم المقعد الآخر في فريقه لموسم 2025.
فقال: "هنالك دومًا الكثير من الاجتماعات. ولا يمكنني قول شيء محدد حول سائقنا الثاني. لقد تحدثنا عن الاحتمالات، وأريد أن أكون منصفًا لهؤلاء السائقين وألا أجعل الأمر يبدو وكأننا نعلب الشطرنج بالأشخاص، لأننا لا نفعل ذلك".
وتابع: "نريد أن نأخذ وقتنا، ونرى أين يتجه تفكير ماكس، وفي ذات الوقت نراقب السائقين الآخرين".
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