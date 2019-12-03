وولف يرى احتمال 25 بالمئة لخروج هاميلتون من مرسيدس

ينتهي عقد هاميلتون بنهاية الموسم المقبل، وكذلك عدد من سائقي الصدارة، لكن من المتوقع وبشكل كبير أن يجدد البريطاني عقده مع مرسيدس التي أحرز معها خمسةً من أصل ألقابه الستّة في الفئة الملكة.

وخلال جائزة أبوظبي الكبرى، ظهرت تكهنات ربطت بين هاميلتون وخطوة انتقال ممكنة إلى فيراري، وسط مجموعة من الإطراءات الصادرة من قبل ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري، إضافة إلى تقريرٍ مفاده أن لقاءً جمع بين سائق مرسيدس وبين جون إيلكان رئيس فيراري مرتين خلال هذا العام.

حيث صرّح وولف رداً على تلك التكهنات بأنه "لا مانع لديه إطلاقاً" من كلام هاميلتون مع فيراري، وذلك بعد أن تكلم حيال تلك الفكرة مع سائقه.

وحين سُئِل بعد السباق عن رأيه في فرص بقاء هاميلتون، أجاب وولف: "يمكنني التكهن من رأيي الشخصي البحت، بأنها 75 بالمئة".

وأكمل: "أعتقد أنه ومن الناحية المنطقية، فإن كل المؤشرات تصب في صالح بقاء هذه العلاقة، من كلا الطرفين. لكن بالمقابل، هناك فرصة 25 بالمئة خارج نطاق سيطرتنا".

وتابع: "لذا، سنرى كيف ستسير الأمور خلال الأشهر المقبلة".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان ذلك الخيار يتمحور حول البقاء مع مرسيدس، الانتقال إلى فيراري أو الخروج من الفورمولا واحد، أجاب وولف بأن سيارة سريعة وفريقاً من فرق الصدارة تمثلان "الأولوية" بالنسبة إلى هاميلتون.

حيث قال: "هناك مكونات أخرى مثل النواحي المادية التي تلعب دوراً، وكل تلك الأمور التي تشكل في النهاية حزمة يعمل السائق على تقييمها".

وأكمل: "ذلك أمر طبيعي تماماً، يفعله كل منا".

وشارك هاميلتون في جميع سباقاته الـ 250 مع مرسيدس، بعد أن أمضى الفترة ما بين موسم!ي 2007 و2012 يقود لصالح مكلارين التي كانت تتزود حينها بمحركات مرسيدس.

ومنذ انضمامه إلى فريق مرسيدس المصنعي، أحرز هاميلتون الفوز بخمسة ألقاب، بينما حسمت مرسيدس لقبَي المصنعين والسائقين في جميع المواسم على الإطلاق منذ 2014، بينما تعود سلسلة غياب فيراري عن الألقاب إلى موسم 2008 الذي أحرزت فيه لقب المصنّعين.

لكن، وبالرغم من فوز مرسيدس بجميع الألقاب خلال المواسم السابقة، يرى وولف أنه سيكون من الخطأ الافتراض بأن هاميلتون لن يترك الفريق، مشيراً إلى انتقال البريطاني من مكلارين إلى مرسيدس.

"سائق بمستواه يعلم قدرته في التأثير على الفريق" قال وولف.

وأكمل: "مثلما حصل عندما انتقل من مكلارين إلى مرسيدس، قيل حينها أنها لم تكن الخطوة الصحيحة. لكنه أثبت صحتها لاحقاً".

وأضاف: "لا أود ارتكاب الخطأ نفسه والتقليل من قدرات فيراري".

واستكمل: "يجب علينا الابتعاد عن الاعتقاد بقدرتنا الكاملة على تحقيق اللقب السابع أو حتى الثامن. على النقيض من ذلك، أعتقد أننا بحاجة إلى البقاء متواضعين حيال نجاحاتنا الأخيرة".

وتابع: "لو نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر منطقية، فإن كل المؤشرات تصبّ في صالحنا لمواصلة المشوار معاً".

واختتم: "لكن قد تكون هناك عدة عوامل تؤثر في التحدي المقبل أو العقد الجديد، وعلينا أخذها بعين الاعتبار. أعتقد أن الفرصة (لخروج هاميلتون) هي 25 بالمئة".