وولف يرى أنّ فيرستابن كان العامل الأكبر وراء سرعة ريد بُل في النمسا وليس السيارة

اقترب ماكس فيرستابن أكثر من أي وقت مضى من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في النمسا. وبعد انطلاقه من المركز الخامس على حلبة سبيلبرغ، برز سائق ريد بُل بوصفه المطارد الرئيسي لجورج راسل خلال السباق، وأنهى المنافسات بفارق يزيد قليلًا عن 1.6 ثانية.

وجلبت ريد بُل حزمة تحديثات كبيرة إلى النمسا في محاولة لتقليص الفجوة مع مرسيدس وفيراري، الفريقين اللذين بديا صاحبي الأفضلية في السباقات الأخيرة. وبينما بدا واضحًا أنّ الحزمة حققت الخطوة المطلوبة على صعيد الأداء، لا يزال توتو وولف يعتقد أنّ ماكس فيرستابن كان السبب الرئيسي في جعل ريد بُل منافسة على الفوز في سبيلبرغ.

وقال وولف عندما سُئل بعد السباق عمّا إذا كان متفاجئًا برؤية ريد بُل المنافس الرئيسي بدلًا من فيراري: "لست متفاجئًا على الإطلاق".

وأضاف: "ريد بُل شيء، لكن ماكس فيرستابن شيء آخر. بالنسبة لي، أشعر وكأنّ ماكس فاز بكل سباق شارك فيه هنا، مهما كانت السيارة التي يقودها. سبيلبرغ واحدة من أقوى حلباته".

وأردف: "بدا أنّ السيارة تعمل بشكل جيد، أما سيارتا فيراري فلا أعلم ماذا حدث لهما".

وبالفعل، حقق فيرستابن خمسة انتصارات في سباقات الفورمولا 1 على حلبة ريد بُل رينغ، من بينها الفوز في جائزتي ستيريا الكبرى والنمسا الكبرى خلال موسم 2021.

لكن وولف لم يقتنع بالطرح الذي يرى أنّ فيرستابن ينبغي اعتباره الآن منافسًا على بطولة العالم. وعندما سُئل عمّا إذا كان يعتبر السائق الهولندي عنصرًا مؤثرًا في الصراع على اللقب - أو على الأقل قادرًا على سحب النقاط من المتنافسين على البطولة - ردّ النمساوي مازحًا: "أعتقد أنّ هذه قد تكون فكرة جورج راسل".

وأضاف: "أعتقد أنّ هذا تعقيد للأمور أكثر من اللازم. ماكس قادرٌ دائمًا على لعب دور في البطولة".

وأكمل: "قدمت تلك السيارة من ريد بُل أداءً جيدًا هذا الأسبوع. لكن أعتقد أنّ العامل الأكبر هذا الأسبوع كان ماكس، بصراحة. فهو قادر على استخراج كل ما في تلك السيارة. ويمكنكم رؤية ذلك عند مقارنة أدائه بزميليه في الفريق".

ثمّ تابع: "لهذا السبب لا يمكنك أبدًا التقليل من تأثير فيرستابن في صراع البطولة أو الاستهانة به".

وبعد جائزة النمسا الكبرى، لا يزال سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي يتصدر بطولة السائقين. وأنهى الإيطالي السباق في المركز الثالث، ليصبح متقدمًا بفارق 40 نقطة على راسل، بينما تراجع لويس هاميلتون إلى المركز الثالث بفارق ست نقاط إضافية.

أما فيرستابن، فقد حقق ثاني منصة تتويج له فقط هذا الموسم، ويحتل الآن المركز السابع في الترتيب العام بفارق 98 نقطة خلف أنتونيللي.