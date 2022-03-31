وولف يرفض توجيه اللوم لناحية محددة في معاناة سيارة مرسيدس أو محركها

بعد إحراز اللقب الثامن على التوالي لبطولة المصنّعين، عانت مرسيدس من بداية ضعيفة لموسمها في 2022، حيث لم تفلح في المنافسة على الفوز في أول سباقين حتى الآن.

وأنهى لويس هاميلتون سباق البحرين الافتتاحي ثالثاً مستفيداً من انسحاب ثنائي ريد بُل، لكنه لم يحرز إلا المركز العاشر في سباق جدة الذي شهد خروجه من القسم الأول للتصفيات كذلك.

بينما أكمل زميله جورج راسل بالمركز الخامس خلف سيارات فيراري وريد بُل على حلبة جدة، ما دفع وولف للتصريح بأن الوتيرة "المؤلمة" للفريق عبارة عن "درس في التواضع".

وبشكل أساسي تعاني مرسيدس من "ارتدادات" شديدة على المقاطع المستقيمة، حيث قال راسل أنها مسؤولة عن 99 بالمئة من مشاكل الفريق.

علاوة على ذلك، عانت الفرق المزودة بمحركات مرسيدس على صعيد السرعة القصوى مقارنة بالفرق التي تتزود بمحركي فيراري وريد بُل.

في البحرين، كانت الفرق المزودة بمحركات مرسيدس في آخر ترتيب التصفيات، بينما نجحت سيارة واحدة فقط مزودة بمحركات مرسيدس في التأهل للقسم الثالث من التصفيات على حلبة جدة.

توتو وولف، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

ويشعر وولف أنه من المهم لفريق مرسيدس عدم توجيه اللوم أو الاشتباه بناحية واحدة فقط ضمن السيارة أو المحرك، بل التركيز على كيفية استعادة الأداء ككل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه من المهم حالياً عدم توجيه اللوم إلى ناحية واحدة فقط ضمن السيارة".

وأكمل: "نعمل معاً كفريق، أعتقد أن لدينا ضعفاً عاماً أكبر من مجرد ضعف المحرك".

وتابع: "هل نحن بين فرق الصدارة في كل من تلك النواحي؟ كلا، لا أعتقد ذلك. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المحرك ساعدنا على الفوز بثماني بطولات متتالية".

وأردف: "علينا جميعنا أن نقف معاً بكامل قوتنا، لنسحب أنفسنا من هذه الفوضى".

وتتأخر مرسيدس حالياً بفارق 40 نقطة خلف فيراري متصدرة ترتيب البطولة، بينما يتأخر هاميلتون بفارق 29 نقطة خلف شارل لوكلير متصدر ترتيب بطولة السائقين.

يشار إلى أن هاميلتون كشف بعد سباق السعودية أن أمام مرسيدس "طريق طويل" وأنها ما زالت بعيدة للغاية عن فريقي الصدارة.