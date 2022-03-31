تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فيتيل يعود إلى سباقات الفورمولا واحد في أستراليا بعد تعافيه من فيروس كورونا التالي / بيريز: حجزي لساينز تحت سيارة الأمان كان "مُنصفًا"
فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى أخبار

وولف يرفض توجيه اللوم لناحية محددة في معاناة سيارة مرسيدس أو محركها

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه لا يجب توجيه اللوم لناحية محددة وراء ضعف سيارة مرسيدس أو محركها، وسط تواصل معاناة السهام الفضية في موسم 2022 للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
وولف يرفض توجيه اللوم لناحية محددة في معاناة سيارة مرسيدس أو محركها

بعد إحراز اللقب الثامن على التوالي لبطولة المصنّعين، عانت مرسيدس من بداية ضعيفة لموسمها في 2022، حيث لم تفلح في المنافسة على الفوز في أول سباقين حتى الآن.

وأنهى لويس هاميلتون سباق البحرين الافتتاحي ثالثاً مستفيداً من انسحاب ثنائي ريد بُل، لكنه لم يحرز إلا المركز العاشر في سباق جدة الذي شهد خروجه من القسم الأول للتصفيات كذلك.

بينما أكمل زميله جورج راسل بالمركز الخامس خلف سيارات فيراري وريد بُل على حلبة جدة، ما دفع وولف للتصريح بأن الوتيرة "المؤلمة" للفريق عبارة عن "درس في التواضع".

وبشكل أساسي تعاني مرسيدس من "ارتدادات" شديدة على المقاطع المستقيمة، حيث قال راسل أنها مسؤولة عن 99 بالمئة من مشاكل الفريق.

علاوة على ذلك، عانت الفرق المزودة بمحركات مرسيدس على صعيد السرعة القصوى مقارنة بالفرق التي تتزود بمحركي فيراري وريد بُل.

في البحرين، كانت الفرق المزودة بمحركات مرسيدس في آخر ترتيب التصفيات، بينما نجحت سيارة واحدة فقط مزودة بمحركات مرسيدس في التأهل للقسم الثالث من التصفيات على حلبة جدة.

اقرأ أيضاً:
توتو وولف، مرسيدس

توتو وولف، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

ويشعر وولف أنه من المهم لفريق مرسيدس عدم توجيه اللوم أو الاشتباه بناحية واحدة فقط ضمن السيارة أو المحرك، بل التركيز على كيفية استعادة الأداء ككل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه من المهم حالياً عدم توجيه اللوم إلى ناحية واحدة فقط ضمن السيارة".

وأكمل: "نعمل معاً كفريق، أعتقد أن لدينا ضعفاً عاماً أكبر من مجرد ضعف المحرك".

وتابع: "هل نحن بين فرق الصدارة في كل من تلك النواحي؟ كلا، لا أعتقد ذلك. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المحرك ساعدنا على الفوز بثماني بطولات متتالية".

وأردف: "علينا جميعنا أن نقف معاً بكامل قوتنا، لنسحب أنفسنا من هذه الفوضى".

وتتأخر مرسيدس حالياً بفارق 40 نقطة خلف فيراري متصدرة ترتيب البطولة، بينما يتأخر هاميلتون بفارق 29 نقطة خلف شارل لوكلير متصدر ترتيب بطولة السائقين.

يشار إلى أن هاميلتون كشف بعد سباق السعودية أن أمام مرسيدس "طريق طويل" وأنها ما زالت بعيدة للغاية عن فريقي الصدارة.

المشاركات
التعليقات
فيتيل يعود إلى سباقات الفورمولا واحد في أستراليا بعد تعافيه من فيروس كورونا
المقال السابق

فيتيل يعود إلى سباقات الفورمولا واحد في أستراليا بعد تعافيه من فيروس كورونا
المقال التالي

بيريز: حجزي لساينز تحت سيارة الأمان كان "مُنصفًا"

بيريز: حجزي لساينز تحت سيارة الأمان كان "مُنصفًا"
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
ماركو يتكلم عن مستقبل غاسلي مع ريد بُل جائزة أستراليا الكبرى
فورمولا 1

ماركو يتكلم عن مستقبل غاسلي مع ريد بُل

وولف: وتيرة مرسيدس "المؤلمة" عبارة عن درسٍ في التواضع جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى
فورمولا 1

وولف: وتيرة مرسيدس "المؤلمة" عبارة عن درسٍ في التواضع

هاميلتون: مرسيدس "ما زالت بعيدة" عن وتيرة فيراري وريد بُل جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس "ما زالت بعيدة" عن وتيرة فيراري وريد بُل

مرسيدس More from
مرسيدس
راسل: 99 بالمئة من مشاكل مرسيدس مردّها "الارتدادات"
فورمولا 1

راسل: 99 بالمئة من مشاكل مرسيدس مردّها "الارتدادات"

هاميلتون ليس "متوتراً" إزاء مشاكل سيارة مرسيدس 2022 جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون ليس "متوتراً" إزاء مشاكل سيارة مرسيدس 2022

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

هاس: شوماخر لن يفقد الثقة بعد حادثة جدة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاس: شوماخر لن يفقد الثقة بعد حادثة جدة

تحليل: لماذا تركت مشكلة الارتدادات مرسيدس غير واثقة من السرعة الحقيقية لسيارتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا تركت مشكلة الارتدادات مرسيدس غير واثقة من السرعة الحقيقية لسيارتها؟

أوكون: مكاسب محرك رينو تعني أن ألبين "لا تخشى أحداً"
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون: مكاسب محرك رينو تعني أن ألبين "لا تخشى أحداً"

ماركو يتكلم عن مستقبل غاسلي مع ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

ماركو يتكلم عن مستقبل غاسلي مع ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.