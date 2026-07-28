نجح أنتونيللي في التعافي من عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق لينهي السباق في المركز الثالث على حلبة هنغارورينغ، ومع إنهاء لويس هاميلتون السباق خامسًا بعد عقوبته، إضافة إلى الانطلاقة الكارثية لجورج راسل وتعافيه لاحقًا إلى المركز السابع، وسّع الإيطالي الفارق في صدارة بطولة السائقين إلى 50 نقطة أمام هاميلتون و59 نقطة أمام راسل.

ورغم امتلاكه أفضلية تعادل نقاط فوزين كاملين على أقرب ملاحقيه، يرى وولف أن بقاء 11 سباقًا وجولتين بالسباق القصير حتى نهاية موسم 2026 يعني أن الصراع على اللقب لا يزال مفتوحًا.

وقال عندما سُئل عما إذا كان يعتبر أنتونيللي المرشح الأبرز للقب: "لا يزال الوقت مبكرًا جدًا للقول ذلك. أنا شخص خرافي بعض الشيء، وحتى مع وجود فارق يبلغ 50 نقطة، لا يزال هناك الكثير من السباقات المتبقية، وحالتا انسحاب فقط قد تقلبان الأمور تمامًا."

وأضاف: "لم نكن جيدين من ناحية الاعتمادية، لذلك علينا ببساطة أن نواصل تحقيق أقصى استفادة ممكنة في كل يوم، من الجمعة وحتى الأحد، وعندها نأمل أن يكون ذلك كافيًا في نهاية الموسم."

ومع معاناة مرسيدس من مشاكل الاعتمادية خلال النصف الأول من الموسم، يتوقع وولف أن يضطر الفريق في مرحلة ما إلى قبول عقوبات تغيير المحرك خلال ما تبقى من البطولة.

وعادةً ما تختار فرق الفورمولا 1 الحلبات التي يسهل فيها التجاوز لتلقي عقوبات المحرك، كما فعل لاندو نوريس في سباق سبا-فرانكورشان، لتجنب تأثير العقوبة في حلبات مثل هنغارورينغ أو زاندفورت حيث يصعب التجاوز.

وعند سؤاله عن السباقات المقبلة التي قد تكون مناسبة لتغيير المحرك، أشار وولف إلى أن سباق إيطاليا في مونزا، والذي يعد سباق أنتونيللي على أرضه، قد يكون أحد الخيارات.

ويقام سباق مونزا في الجولة الثانية بعد العطلة الصيفية، ما يمنح مرسيدس وقتًا كافيًا لتقييم مجموعة المحركات الحالية لدى السائقين واتخاذ قرار بشأن استخدام مكونات جديدة خارج الحصة المسموح بها.

وقال: "فيما يتعلق بعقوبات المحرك، ما زلت آمل بشدة ألا نضطر إليها، لكن علينا أن نقرر متى سيكون ذلك، وعلى أي حلبة".

وأضاف: "قد يكون هناك سباق مميز جدًا بالنسبة لكيمي، لكن على الورق يبدو أنه مكان مناسب لتلقي عقوبة محرك، لذلك علينا أن نتحدث مع ماركو (أنتونيللي، والد كيمي) بشأن ما إذا كنا نريد أخذ عقوبة محرك في مونزا."

وتابع: "هناك أيضًا باكو، ربما باكو. يمكننا أن نخفف الضغط عنه في مونزا بعدم جعله ينطلق من مؤخرة الشبكة، لكن اعتمادية سياراتنا لم تكن جيدة، وما إذا كنا سنتلقى عقوبة أم لا، سنرى."

وولف: أنتونيللي قدم قيادة بطل

كما وافق وولف على وصف أداء أنتونيللي بأنه "أداء بطل" بعد عودته من المركز السابع على شبكة الانطلاق إلى منصة التتويج، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن السائق الإيطالي كان قادرًا على إنهاء السباق في مركز أفضل لولا العقوبة.

وقال: "بالتأكيد. كان لويس هو المرشح للفوز بهذا السباق صباح السبت، بل وطوال يوم الجمعة. خرجنا من هذه الجولة بعدد إضافي من النقاط، وهذا أمر رائع. لكنني دائمًا أنظر إلى النصف الفارغ من الكأس. كان بإمكاننا إنهاء السباق في المركز الثاني اليوم، أو كان ينبغي أن ننهيه في المركز الثاني، وربما في النهاية عوّضت العقوبة ذلك."

واختتم: "لذلك، بشكل عام، أعتقد أنه يمكننا العودة إلى المنزل من ناحية كيمي ونحن نقول إن حصيلة النقاط كانت جيدة".