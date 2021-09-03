تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو التالي / فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه
فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار

وولف يرغب بقاء دي فريز ضمن عائلة مرسيدس حال انضمامه إلى الفورمولا واحد

يسعى توتو وولف لضمان أن يظل نيك دي فريز بطل الفورمولا إي جزءًا من عائلة مرسيدس إذا ما حصل على مقعد في الفورمولا واحد لموسم 2022.

وولف يرغب بقاء دي فريز ضمن عائلة مرسيدس حال انضمامه إلى الفورمولا واحد

ارتبط دي فريز بمرسيدس بعد فوزه بلقب الفورمولا 2 موسم 2019، حيث انضمّ إلى الفريق المصنعي في الفورمولا إي قبل أن يصبح أوّل بطل عالم للسلسلة الكهربائية هذا العام.

وقد أدّى ذلك إلى تزايد الاهتمام بالهولندي لينتقل إلى منافسات الفورمولا واحد العام المُقبل، حيث ارتبط بانتقال محتمل إلى ألفا روميو وويليامز، الفريقين الذين لدى كل منهما مقعدين شاغرين لم يُحسما بعد للموسم المُقبل.

ويشغل دي فريز حاليًا دور السائق الاحتياطي لمرسيدس في الفورمولا واحد بجوار السائق الاحتياطي الآخر ستوفيل فاندورن.

في المقابل، يحظي أليكسندر ألبون هو الآخر باهتمام من ويليامز وألفا روميو للموسم المُقبل، ما يربط مستقبله مع مستقبل دي فريز.

اقرأ أيضاً:

وخلال حديثه على حلبة زاندفورت اليوم الجمعة، أوضح وولف مدير فريق مرسيدس أن دي فريز يعتبر "عضوًا بالغ الأهمية" ضمن فريق الصانع الألماني في الفورمولا إي، وذلك بعدما ساهم في حصد الفريق للقب مزدوج في موسم 2020/2021 قُبيل خروج الفريق من البطولة نهاية العام المُقبل.

كما أوضح وولف أنّه وبينما لن يقف في طريق دي فريز نحو تأمين مقعد في الفورمولا واحد، لكنّه يرغب كذلك بضمان أن يظل ناشئ مكلارين السابق جزءًا من عائلة مرسيدس.

فقال: "لقد نال إعجابي عندما قرر في أعقاب فوزه بلقب الفورمولا 2 وقال "أريد أن أكون جزءًا من فريق مصنعي، ولهذا سأنضم إلى فريق مرسيدس في الفورمولا إي، عوضًا عن السعي وراء حلم الفورمولا واحد". والآن حان الوقت أن تدرك الفرق موهبته وقدراته، وعليه فهنالك بالفعل محادثات قائمة بشأن ذلك".

وأضاف: "لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن يبقى ضمن العائلة. لا أريد أن أخسره في الحقيقة في تلك المرحلة من أجل بطولة فورمولا إي أخرى، لكنني لن أقف كذلك في طريق انتقاله إلى الفورمولا واحد".

اقرأ أيضاً:

جديرٌ بالذكر أنّ أحد مقعدَي ويليامز يشغله حاليًا ناشئ مرسيدس جورج راسل، والذي من المتوقّع بشكل كبير أن يصعد إلى الفريق الأساسي لمرسيدس في 2022.

وفي ظل وجود عقد طويل الأمد لتسابق ويليامز بمحركات مرسيدس، مع تعزيز تعاونها التقني مع الصانع الألماني منذ تولّي الملاك الجُدد إدارة الفريق، فمن المتوقّع أن يحل دي فريز مكان راسل في ويليامز.

المشاركات
التعليقات
إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو

المقال السابق

إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو

المقال التالي

فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه

فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا

2 س
2
فورمولا 1

وولف يرغب بقاء دي فريز ضمن عائلة مرسيدس حال انضمامه إلى الفورمولا واحد

20 دقيقة
3
فورمولا 1

إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو

46 دقيقة
4
فورمولا 1

فيتيل وألونسو: السيارات والإطارات هي التي تحول دون التسابق في الأمطار

21 س
5
فورمولا 1

هاميلتون: لا مخاوف من غياب تناغم الفريق في حال انضمام راسل

2 س
أحدث الأخبار
فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه
فورمولا 1

فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه

وولف يرغب بقاء دي فريز ضمن عائلة مرسيدس حال انضمامه إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1

وولف يرغب بقاء دي فريز ضمن عائلة مرسيدس حال انضمامه إلى الفورمولا واحد

20د
إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو
فورمولا 1

إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو

46د
هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا
فورمولا 1

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا

2 س
هاميلتون: لا مخاوف من غياب تناغم الفريق في حال انضمام راسل
فورمولا 1

هاميلتون: لا مخاوف من غياب تناغم الفريق في حال انضمام راسل

2 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا

وولف يرغب بقاء دي فريز ضمن عائلة مرسيدس حال انضمامه إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يرغب بقاء دي فريز ضمن عائلة مرسيدس حال انضمامه إلى الفورمولا واحد

إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو

فيتيل وألونسو: السيارات والإطارات هي التي تحول دون التسابق في الأمطار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل وألونسو: السيارات والإطارات هي التي تحول دون التسابق في الأمطار

هاميلتون: لا مخاوف من غياب تناغم الفريق في حال انضمام راسل
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: لا مخاوف من غياب تناغم الفريق في حال انضمام راسل

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021

هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين

فرق الفورمولا واحد بصدد الحصول على 1.2 مليون دولار أمريكي ضمن سقف النفقات
فورمولا 1 فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد بصدد الحصول على 1.2 مليون دولار أمريكي ضمن سقف النفقات

أحدث الأخبار

فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه

وولف يرغب بقاء دي فريز ضمن عائلة مرسيدس حال انضمامه إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يرغب بقاء دي فريز ضمن عائلة مرسيدس حال انضمامه إلى الفورمولا واحد

إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.