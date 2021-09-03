وولف يرغب بقاء دي فريز ضمن عائلة مرسيدس حال انضمامه إلى الفورمولا واحد

ارتبط دي فريز بمرسيدس بعد فوزه بلقب الفورمولا 2 موسم 2019، حيث انضمّ إلى الفريق المصنعي في الفورمولا إي قبل أن يصبح أوّل بطل عالم للسلسلة الكهربائية هذا العام.

وقد أدّى ذلك إلى تزايد الاهتمام بالهولندي لينتقل إلى منافسات الفورمولا واحد العام المُقبل، حيث ارتبط بانتقال محتمل إلى ألفا روميو وويليامز، الفريقين الذين لدى كل منهما مقعدين شاغرين لم يُحسما بعد للموسم المُقبل.

ويشغل دي فريز حاليًا دور السائق الاحتياطي لمرسيدس في الفورمولا واحد بجوار السائق الاحتياطي الآخر ستوفيل فاندورن.

في المقابل، يحظي أليكسندر ألبون هو الآخر باهتمام من ويليامز وألفا روميو للموسم المُقبل، ما يربط مستقبله مع مستقبل دي فريز.

وخلال حديثه على حلبة زاندفورت اليوم الجمعة، أوضح وولف مدير فريق مرسيدس أن دي فريز يعتبر "عضوًا بالغ الأهمية" ضمن فريق الصانع الألماني في الفورمولا إي، وذلك بعدما ساهم في حصد الفريق للقب مزدوج في موسم 2020/2021 قُبيل خروج الفريق من البطولة نهاية العام المُقبل.

كما أوضح وولف أنّه وبينما لن يقف في طريق دي فريز نحو تأمين مقعد في الفورمولا واحد، لكنّه يرغب كذلك بضمان أن يظل ناشئ مكلارين السابق جزءًا من عائلة مرسيدس.

فقال: "لقد نال إعجابي عندما قرر في أعقاب فوزه بلقب الفورمولا 2 وقال "أريد أن أكون جزءًا من فريق مصنعي، ولهذا سأنضم إلى فريق مرسيدس في الفورمولا إي، عوضًا عن السعي وراء حلم الفورمولا واحد". والآن حان الوقت أن تدرك الفرق موهبته وقدراته، وعليه فهنالك بالفعل محادثات قائمة بشأن ذلك".

وأضاف: "لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن يبقى ضمن العائلة. لا أريد أن أخسره في الحقيقة في تلك المرحلة من أجل بطولة فورمولا إي أخرى، لكنني لن أقف كذلك في طريق انتقاله إلى الفورمولا واحد".

جديرٌ بالذكر أنّ أحد مقعدَي ويليامز يشغله حاليًا ناشئ مرسيدس جورج راسل، والذي من المتوقّع بشكل كبير أن يصعد إلى الفريق الأساسي لمرسيدس في 2022.

وفي ظل وجود عقد طويل الأمد لتسابق ويليامز بمحركات مرسيدس، مع تعزيز تعاونها التقني مع الصانع الألماني منذ تولّي الملاك الجُدد إدارة الفريق، فمن المتوقّع أن يحل دي فريز مكان راسل في ويليامز.