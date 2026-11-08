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وولف يرد على رسائل راسل الغاضبة عبر الراديو خلال تصفيات جائزة البرازيل الكبرى

شرح مدير فريق مرسيدس توتو وولف القرار الذي أثار غضب جورج راسل ودفعه إلى إطلاق احتجاجات حادة عبر راديو الفريق خلال تصفيات جائزة البرازيل الكبرى.

منشور: 08-11-2026

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توتو وولف، مرسيدس

الصورة من قبل: أرتور ويداك

تطرّق مدير فريق مرسيدس توتو وولف إلى الرسائل الغاضبة التي وجّهها جورج راسل عبر راديو الفريق خلال تصفيات جائزة البرازيل الكبرى.

وأنهى السائق البريطاني الحصة التي أُقيمت في ظل هطول الأمطار على حلبة إنترلاغوس في المركز الثاني، خلف لاندو نوريس سائق مكلارين. وطلب منه فريق براكلي التراجع عن الضغط في منتصف لفّة محاولته الأخيرة في القسم الثالث من التصفيات، مع اقتراب المزيد من الأمطار ووجود أليكس ألبون سائق ويليامز أمامه على الحلبة.

وفي تلك اللحظة، عبّر راسل عن غضبه عبر راديو الفريق بعدما اتضح أن الأمطار أصبحت غزيرة للغاية، بما لا يسمح بمواصلة الحصة.

وقال عبر الراديو: "يا رجل، أنتم من طلب مني التراجع! ما هذا بحق الجحيم؟!"

وردّ وولف لإبلاغ راسل بأنه يحتل المركز الثاني، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإرضاء السائق، الذي أجاب: "المركز الثاني؟ لا أريد المركز الثاني. أريد المركز الأول".

وكان راسل قد تلقى عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة انطلاق جائزة البرازيل الكبرى، بعدما زُوّدت سيارته مرسيدس بمحرك احتراق داخلي جديد، ما يعني أنه سينطلق من المركز السابع في السباق.

وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورتس إف 1 بعد التصفيات، أوضح وولف أنه لم تكن هناك أي وسيلة لمعرفة القرار الأفضل في تلك اللحظة.

وقال وولف: "لو كانت لدينا كرة بلورية تخبرنا ما إذا كان ينبغي التراجع عن الضغط أم لا، لكان ذلك مفيدًا".

وأضاف: "كان قرارًا صعبًا، أشبه برهان بنسبة 50 مقابل 50. كان راسل يقترب من ألبون، وكان متقدمًا على نوريس بفارق 18 جزءًا من الألف من الثانية في تلك المرحلة. لا أعتقد أن ذلك كان كافيًا لانتزاع قطب الانطلاق الأول، لكنه قاد بشكل مثالي طوال الحصة واستحق أن يكون في المركز الأول".

وأكمل: "لقد استحق ذلك، لكن لا يمكنك اتخاذ هذا القرار بيقين. فاحتمال أن يكون القرار صحيحًا أو خاطئًا يبلغ 50 بالمئة. كان جورج في مستوى مختلف تمامًا عن الجميع اليوم".

ومن جانبه، وضع راسل إحباطه جانبًا، مؤكدًا شعوره بالثقة في أداء سيارة مرسيدس.

وقال السائق البريطاني في المقابلة التلفزيونية التي أعقبت التصفيات: "الأمر يعتمد على حالة الطقس. لقد شعرت بالارتياح أثناء القيادة".

وأضاف: "إنها المرة الأولى منذ فترة طويلة التي أشعر فيها بالثقة داخل السيارة. كنت أكثر ثقة في الظروف الممطرة مقارنة بالظروف الجافة. ولا أفهم حقًا سبب ذلك. شعرت بأنني عدت إلى مستواي المعتاد، وكنت طرفًا في المنافسة على قطب الانطلاق الأول في كل لفة. لكننا، للأسف، لم ننجح في تنفيذ الأمور بالشكل المطلوب عندما كان الأمر مهمًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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