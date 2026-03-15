وولف يرد على انتقادات فيرستابن لقوانين الفورمولا 1: "ماكس يعيش كابوسًا"

أعاد فيرستابن تأكيد استيائه الشديد من مجموعة قواعد 2026 بعد جائزة الصين الكبرى، واصفًا الجماهير التي تستمتع بهذا النوع من السباقات بأنها "لا تفهم السباق"، مؤكدًا أن القوانين الجديدة "معيبة أساسًا".

وقال فيرستابن: "ليس ممتعًا على الإطلاق. كأنك تلعب ماريو كارت. هذه ليست سباقات".

وذكر أيضًا أنّه كان يجب الاستماع إلى السائقين مبكرًا، خصوصًا بعد أن حذّر من المشاكل المحتملة أثناء جائزة النمسا الكبرى 2023، عقب أولى تجارب المحاكاة على قوانين 2026.

لكن وولف يرى أن انتقادات فيرستابن مرتبطة جزئيًا بوضع ريد بُل، حيث بدأ الهولندي السباق في المركز السادس عشر بعد انطلاقة كارثية، وواصل التقدم لكن انتهى به المطاف بالانسحاب، ليختتم عطلة نهاية أسبوع محبطة في شنغهاي.

وقال وولف: "يعيش ماكس كابوسًا. عندما تشاهد لقطات القيادة في التصفيات بالأمس، فستجدها فظيعة للغاية. ويمكنك رؤية ذلك، لكن الأمر ليس نفسه مع معظم الفرق الأخرى".

وأشار وولف إلى أن خاصية رفع القدم والتسيير الحر صعبة على سائق مثل فيرستابن الذي يعتمد على الهجوم الكامل: "من منظور السائق، فعندما يتعلق الأمر باللفة القصوى في التصفيات، فهذا مختلف. من المؤكد أن ماكس كسائق يحب الهجوم الكامل، يجد صعوبة في التكيف مع ذلك. لكنه أكثر مشكلة متعلقة بالسيارة، وتضخم الأمر".

وعن السباق نفسه في شنغهاي، أكد وولف أنه كان مسليًا، خاصة بسبب المعركة بين سائقَي فيراري وجورج راسل: "من منظور الترفيه، فأعتقد أن ما شاهدناه اليوم بين فيراري ومرسيدس كان سباقًا جيدًا – الكثير من التجاوزات. حتى في الوسط كانت هناك منافسة جيدة، وهذا الجانب الإيجابي".

وأعرب وولف عن اعترافه بوجود بعض الجوانب التي يمكن تحسينها في قوانين 2026 في التصفيات، حيث قال: "يمكننا دائمًا تحسين الأمور، لكن في الوقت الحالي، كل المؤشرات والبيانات تقول إن الجمهور يحب هذه السباقات. وهذا ما ناقشته مع ستيفانو دومينيكالي أيضًا. إذن، المشكلة تكمن في قيادة السيارة لبعض السائقين، وليس في السباق نفسه".