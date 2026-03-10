رد توتو وولف على الانتقادات الحادة التي وُجهت لقوانين 2026، مؤكدًا أن رأي الجماهير أهم بالنسبة للبطولة من آراء السائقين.

وقد دخلت الفورمولا 1 هذا العام عصرًا جديدًا من القوانين مع تغييرات كبيرة في الهيكل ووحدة الطاقة، التي أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على الطاقة الكهربائية.

لكن هذا التحول أثار جدلًا واسعًا، لأن إدارة طاقة البطارية أصبحت تلعب دورًا أكبر في السباقات، ما قد يدفع السائقين لاستخدام أساليب غير معتادة مثل خفض التروس على الخط المستقيم من أجل استعادة الطاقة.

ولهذا السبب لم يتردد السائقون في التعبير عن آرائهم خلال افتتاح الموسم في ملبورن. فقد قال ماكس فيرستابن إن القوانين يجب أن "تكون أفضل"، بينما وصف إستيبان أوكون السيارات بأنها "مؤلمة" في القيادة، في حين اعتبر سيرجيو بيريز أن الفورمولا 1 أصبحت "مختلفة جدًا عما كانت عليه".

لكن أبرز المنتقدين كان لاندو نوريس، الذي رأى أن السباقات أصبحت أكثر "اصطناعية" وربما أكثر خطورة، وأن البطولة انتقلت من "أفضل سيارات صُنعت في تاريخ الفورمولا 1" إلى "ربما الأسوأ".

وكان بطل العالم يشير إلى سيارات عصر التأثيرات الأرضية، التي كانت أسرع وتمتلك مستويات أعلى من الانسيابية مقارنة بالسيارات الحالية، لكن وولف رفض هذه المقارنة، مشيرًا إلى أن السائقين أنفسهم لم يكونوا يمدحون تلك السيارات خلال السنوات الأربع الماضية، خصوصًا بسبب مشاكل الارتدادات.

وبالنسبة لوولف، فإن ما يهم في النهاية هو رأي الجماهير، خاصة إذا استمتعوا بالسباقات الأكثر فوضوية وتقلبًا التي شهدتها حلبة ألبرت بارك يوم الأحد، إذ سُجلت 75 عملية تجاوز أكثر مقارنة بسباق أستراليا لعام 2025.

"لم أسمع أي سائق يتحدث بشكل إيجابي للغاية عن السيارات السابقة ويقول إنها كانت الأفضل" قال توتو وولف.

وأضاف: "نحن غالبًا ما ننظر إلى الماضي بنوع من الحنين. لكننا جميعًا شركاء في هذه الرياضة. نحتاج إلى عرض رائع، وأفضل السيارات في العالم، وأفضل السائقين، وأن يكون الأمر مثيرًا للجماهير. لذلك علينا أن ننظر إلى المنتج نفسه".

وتابع: "وجهة نظر السائقين مهمة، لكن ستيفانو سيقول إن المعيار الوحيد الذي يهمه هو ما إذا كانت الجماهير تحب ذلك أم لا. هذا ما يجب أن ننظر إليه. وإذا كان هناك شيء يحتاج إلى تعديل أو تحسين، فأعتقد أن الفورمولا 1 تملك دائمًا المرونة لاتخاذ مثل هذه القرارات".

ومع ذلك، لم ينتقد جميع السائقين القوانين الجديدة. فقد قال الفائز بسباق ملبورن جورج راسل إنه "يجب إعطاؤها فرصة"، بينما أشار زميله في مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي إلى أنها "أفضل مما توقعناه جميعًا"، مضيفًا أنه "يجب الانتظار عدة سباقات قبل الحكم على القوانين الجديدة".

وساعد ثنائي مرسيدس على تبني هذا الموقف الإيجابي حقيقة أن الفريق بدا القوة المهيمنة في بداية الموسم، بعدما حقق ثنائية في التصفيات والسباق.

وقد وضع ذلك الفريق الألماني في موقع قوي لإنهاء سنواته الصعبة في حقبة التأثيرات الأرضية، والعودة إلى مستواه في السنوات الأولى لعصر المحركات الهجينة التوربينية، عندما فاز بجميع بطولات الصانعين بين 2014 و2021.

"هناك شعور كبير بالرضا داخل الفريق حاليًا. مررنا بفترة طويلة من الانتصارات مع ثمانية ألقاب، ثم سنوات صعبة" قال وولف.

واختتم: "ما زلنا نحقق انتصارات وننهي البطولة في المركز الثاني، لكن عندما تحقق مركزًا أول وثاني وتشعر بأن لديك موسمًا كاملًا أمامك للمنافسة على اللقب، فهذا أمر مختلف. لم يحدث ذلك منذ فترة طويلة، ولذلك ربما تكون أكثر امتنانًا عندما تعود بهذا الشكل بعد سنوات صعبة. لهذا أنا سعيد جدًا للجميع".