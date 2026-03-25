خلال النصف الأول من موسم 2025، تم الحديث عن ماكس فيرستابن كخيار محتمل لفريق مرسيدس، وأبدى توتو وولف اهتمامه علناً ببطل العالم أربع مرات.

وعززت هذه التكهنات حقيقة أن عقد السائق الهولندي تضمن بنداً متعلقاً بالأداء، في الوقت الذي شهد فيه فريق ريد بُل تراجعاً في الأداء منتصف الموسم.

ومع ذلك، تقلصت هذه الادعاءات بعد انتهاء بند الأداء في يوليو الماضي، وتم إغلاق الموضوع لاحقاً عندما أعلنت مرسيدس تمديد عقود جورج راسل وكيمي أنتونيللي.

وبعد بداية قوية للموسم الجديد بالنسبة للفريق الذي يتخذ من براكللي مقراً له، عادت الشائعات للظهور مرة أخرى، مع تصريحات للسائق السابق في الفورمولا 1 جوليون بالمر بأن المحادثات بين فيرستابن ووولف "لا مفرّ منها".

ومع ذلك، تكلم وولف مع موقع الأخبار النمساوي oe24، ونفى الادعاءات بشكل قاطع.

حيث قال: "الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ظهور مثل هذه الشائعات السخيفة في مارس".

وأضاف: "من المعتاد مناقشة هذه القضايا في يوليو. لا أعلم من أعاد طرحها مرة أخرى".

وتابع وولف: "حالياً لدينا اثنان من السائقين بعقدين طويلي الأمد يمتدان لعدة سنوات".

واختتم: "أنا راضٍ تماماً عنهما. كلاهما يقدم أداءً عالي المستوى، لذلك لا يوجد أي سبب لإجراء تغييرات على تشكيلة السائقين أو النظر في سائقين آخرين".