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وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

أبدى توتو وولف مدير فريق مرسيدس ترحيبه برسالة سائقه فالتيري بوتاس الغاضبة عبر اللاسلكي خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى، قائلًا بأنه سعيد أن الفنلندي لم "يكتم مشاعره".

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

عانى بوتاس في المراحل الختامية من سباق بول ريكار بعدما كان أول المتوقفين من سائقي الصدارة، ما تركه ضمن طلعة طويلة تمامًا على إطارات هارد حتى نهاية السباق.

وتمكن ماكس فيرشتابن من تجاوز بوتاس قبل 10 لفات من النهاية، وذلك بعد توقّف الهولندي لمرة ثانية ضمن استراتيجية التوقفين التي منحته الفوز في نهاية المطاف.

وقد أبقت مرسيدس على بوتاس ضمن استراتيجية التوقف الواحد، وهو ما أغضبه عبر لاسلكي الفريق، متسائلًا: "لماذا بحق الجحيم لا يستمع أحد لي عندما قلت بأن ذلك سباق توقفين؟".

وقد أخبر بوتاس مهندسه بأنّ إطاراته قد انتهت، وذلك قبل أن يتجاوزه سيرجيو بيريز مُطيحًا به إلى المركز الرابع في النهاية.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، قال بوتاس أنه لا يظن بأنه تمادى في رسالته الغاضبة عبر اللاسلكي، وأنه كان يوضح فقط ما يفكر فيه.

لكن وولف لم تكن لديه مشكلة حيال تصريح بوتاس بأفكاره ومشاعره عبر اللاسلكي، موضحًا أنه كان من الجيد أنه لم يكتم ذلك بداخله.

فقال: "أحببت ما قام به، أنه يتحدث حول ما يفكر فيه في وقتها، ولا يكتم ذلك بداخله".

وأضاف: "لكننا ما نزال نعتقد بأن استراتيجية التوقف الواحد كانت الأفضل لهذا السباق".

وتابع: "لكن عندما ننافس بقوة كبيرة على الصدارة، فإننا نستهلك الإطارات على نحوٍ أكبر، ونضغط عليها أكثر من اللازم من أجل إكمال السباق حتى نهايته".

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في المقابل، أبدى وولف سروره بأداء بوتاس بالرُغم من تراجعه الأخير إلى المركز الرابع، معتقدًا بأنه حقق تقدمًا جيّدًا في تأدياته الأخيرة.

فقال: "ما أزال أرى بأنه قدم سباقًا جيّدًا لأكون صريحًا، كونه كان في المقدمة مع ماكس ولويس لجزء كبير من السباق".

واختتم: "أعتقد بأن تطوّره يسير في الاتجاه الصحيح. ما يزال هنالك فارق لناحية إدارة الإطارات (مع هاميلتون)، لكنني سننظر بالتفصيل في المسألة خلال الأيام المُقبلة".

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