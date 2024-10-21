وولف يدعم هاميلتون بعد سباق أوستن: انزلاق السيارة ليس خطأه
أعرب توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، عن دعمه الكامل لسائقه لويس هاميلتون بعد حادث انزلاق سيارته الذي تعرض له خلال سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى.
سيارة لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
أكد وولف أن السبب الرئيسي للحادث يعود إلى مشاكل في السيارة، وليس خطأً من هاميلتون.
هاميلتون، الذي بدأ السباق من المركز السابع عشر بعد نتيجة مفاجئة في التصفيات، حقق انطلاقة جيدة وتمكن من التقدم خمس مراكز.
لكن سباقه انتهى مبكراً في اللفة الثالثة حين فقد السيطرة على سيارته عند المنعطف التاسع عشر، مما أدى إلى دورانها وخروجه من المسار حيث علق في الحصى.
وخلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، قال وولف: "لم يكن الحادث خطأ لويس على الإطلاق، وأنا لا أقول ذلك لحمايته".
وأكمل: "المشكلة تتعلق بالسيارة بشكل أساسي، لأن لويس لم يكن يدفع السيارة إلى أقصى حدودها في ذلك الوقت".
وأضاف: "شاهدنا ذلك يوم السبت مع جورج (راسل)، ربما دفع السيارة بقوة أكبر ولكن رغم ذلك فقد السيطرة فجأة واصطدم بالحواجز. بالتأكيد لدينا مشكلة، لويس هاميلتون لا يرتكب مثل هذه الأخطاء في اللفة الثالثة".
وعلى الرغم من الحادث، أكد وولف أنه ليست هناك مشكلة جوهرية في التحديثات التي أدخلها الفريق للسيارة في أوستن، وأوضح أنهم سيواصلون استخدام الحزمة الجديدة خلال السباق القادم في المكسيك.
حيث قال: "لا أعتقد أن لدينا مشاكل أساسية في التحديثات".
واختتم: "المسألة تتعلق بالتفاعل بين الانسيابية والعناصر الميكانيكية. لدينا الكثير من الأداء الذي لم نستغلّه بعد".
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