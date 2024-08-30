وولف يدعم أنتونيللي بعد حادثه في جائزة إيطاليا الكبرى

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ مزيجًا من الضغط والتوقّعات قد تكون وراء تعرّض صاحب الـ 18 عامًا لحادث بعد خمس لفّات فقط ضمن مشاركته الأولى في الفورمولا 1 ضمن جائزة إيطاليا الكبرى، لكنّه دعم الإيطالي الشاب للتعامل مع "مغامرات" الرياضة.

قاد أنتونيللي سيارة جورج راسل في الحصّة الأولى في مونزا لكسب خبرته الأولى خلف مقود سيارة فورمولا 1 معاصرة، لكن بعد أن سجّل الزمن الأسرع في البداية، انزلق الإيطالي عند منعطف بارابوليكا واصطدم بالجدار بعد مرور 10 دقائق فقط.

وفي ظلّ توقّع خلافته للويس هاميلتون في مرسيدس العام المقبل، لم تكن هذه البداية التي أرادها أنتونيللي، وذلك بالرغم من أنّ وولف حاول تهدئته عبر اللاسلكي قائلًا مباشرة بعد الحادث: "كيمي كل شيء جيّد، كلّ شيء جيّد يا كيمي".

وقال وولف لاحقًا: "الفريق هو من يتّخذ القرار بشأن التعاقد مع سائقٍ أو لا ومن نضع في السيارة في حصّة تجارب أولى ونحن واعون بالكامل بما قد يحدث، وما يُمكن توقّعه وإدارة التوقّعات".

وأضاف: "من الواضح أنّه هنا مع تكدّس كلّ شيء عليه في مونزا، فقد كان من الصعب التعامل مع كلّ ذلك. هل هذا سبب اصطدامه بالحائط؟ ربّما".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الظروف هي المذنبة...أنت تحت المجهر بسبب حدوث كلّ ذلك في مونزا، ومرّ وقتٌ طويلٌ منذ أن تواجد سائقٌ إيطالي في فريق صدارة، يُمكن أن يُثقل ذلك كاهل طفل بسنّ الـ 18".

وأردف: "يبدو ذلك مروّعًا من جانبه بالتأكيد، لكنّ ذلك جزء من منحى التعلّم. ما نراه هو وجود الأداء، وشاهدنا ذلك في اللفّات القليلة التي أكملها، لكنّ السيارة لم تقبل بما طلبه منها".

كما دعم وولف أنتونيللي للتعافي بعد الحادث، كاشفًا أنّ هناك خطّة لمنحه فرصة أخرى للقيادة في المكسيك.

وقال: "أعتقد بأنّ سائقًا قويًا يحتاج للتعافي من هذه الوقائع والتعامل مع الضغط، لكن من الواضح أنّ نهاية هذا الأسبوع لم تكن سهلة عليه، لا يزال يحتاج للمنافسة في الفورمولا 2، وهناك كلّ هذه المغامرات حولك في مونزا، طفل إيطالي يتمّ تسليط الضوء عليه، وهي المرّة الأولى في سيارة مرسيدس".

وأكمل: "ذلك حملٌ ثقيلٌ، لكن إن أراد أن يكون بطلًا يومًا ما فهو يحتاج للتعامل مع ذلك ولا أشكّ في أنّ بوسعه فعل ذلك وسيفعل".

وأكّدت مرسيدس أنّ أنتونيللي تعرّض للحادث وهو يستخدم الأرضيّة المحدّثة في تلك الحصّة، لكنّها أصرّت على وجود قطع غيار كافية يُمكن استخدامها، ما يعني عدم وجود تأثيرٍ على عطلة نهاية أسبوع الفريق.