فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

وولف يدافع عن الموتو جي بي بشأن جائزة قطر الكبرى: "الدرّاجون لا يعرفون شيئًا عمّا يجري"

يقول توتو وولف، مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1، إنه يحترم الأشخاص الذين لا يرغبون في السفر إلى قطر، لكنه يدافع عن قرار المنظمين، معتبرًا أن الدرّاجين "لا يعرفون شيئًا" عن الجغرافيا السياسية.

منشور: 07-11-2026

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توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: آني غراف

دافع توتو وولف عن قرار بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي إقامة جائزة قطر الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة لوسيل الدولية، رغم الوضع الصعب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

وتتابع الفورمولا 1 عن كثب التطورات في شبه الجزيرة العربية، على خلفية وضع بطولة العالم للدراجات النارية، وهي البطولة الأخرى التي تديرها مجموعة ليبرتي ميديا، والتي نجحت في ضمان إقامة الجولة الثالثة من نهاية الموسم، رغم المعارضة الشديدة من درّاجي الفئة الملكية.

وأرسل الدرّاجون عدة رسائل إلى الجهة المنظمة، مجموعة موتو جي بي الرياضية والترفيهية، كما عقدوا عددًا من الاجتماعات للتعبير عن رفضهم السفر إلى قطر، ومحاولة منع إقامة السباق في نهاية المطاف. وأثار هذا الخلاف توترًا غير مسبوق بين المنظمين والدرّاجين، الذين طالبوا بضمانات في حال الاضطرار إلى إجلائهم إذا أصبح الوضع خطيرًا، في حين أصرّت الإدارة السابقة لدورنا على أن جولة لوسيل آمنة، بعدما سافر كارلوس إيسبيليتا شخصيًا إلى موقع السباق.

وكشف جاك ميلر أن 19 درّاجًا من أصل 22 على شبكة الانطلاق لا يرغبون في خوض السباق، لكن جائزة قطر الكبرى ستُقام في نهاية المطاف، رغم كل محاولاتهم لممارسة الضغوط، بل إن مارك ماركيز قد يحسم اللقب هناك.

ومع ذلك، لن تشارك ياماها ولا فريق براماك، إذ تمنع الشركة المصنّعة التي تتخذ من إيواتا مقرًا لها درّاجيها من السفر إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة. وقد يكلّف هذا القرار الشركة اليابانية كثيرًا، إذ باتت مهددة بتعرّضها لعقوبات رياضية من الاتحاد الدولي للدراجات النارية، لم تُحدّد طبيعتها بعد.

وبالنسبة إلى موتو جي بي، تعني هذه الزيارة وضع قضية الشرق الأوسط جانبًا حتى شهر مارس، موعد إقامة جائزة عام 2027، لكن الفورمولا 1 لا تزال مضطرة للتعامل مع هذا الملف، نظرًا إلى أن سباقي لوسيل وياس مارينا في أبوظبي مدرجان ضمن الجولتين الختاميتين لموسم 2026، خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر والأسبوع الأول من ديسمبر.

ويتشابه موقف ليبرتي ميديا والاتحاد الدولي للسيارات مع موقف الموتو جي بي، إذ سعت الجهتان إلى طمأنة الجميع بشأن إقامة السباقين، رغم أن حلبة إيمولا كانت قد استعدّت لاحتمال استبدال إحدى الجولتين. وطُرح قرار الموتو جي بي بإقامة السباق في قطر للنقاش يوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي لمديري فرق الاتحاد الدولي للسيارات، الذي حضره توتو وولف (مرسيدس)، وفريد فاسور (فيراري)، وآلان بيرمان (ريسينغ بولز).

ودافع وولف عن قرار مجموعة الموتو جي بي الرياضية، وانتقد الدرّاجين، ملمّحًا إلى أنهم لا يعرفون شيئًا عن الجغرافيا السياسية الدولية، رغم تأكيده تفهّمه لموقف الأشخاص الذين لا يرغبون في السفر إلى لوسيل.

وقال وولف في بداية حديثه: "أوضح ستيفانو [دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1] ومحمد [بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات] بشكل جلي أن الفورمولا 1 تخضع للإرشادات الدولية، سواء تعلّق الأمر بقيود السفر، أو شركات الطيران التي لا تسيّر رحلاتها، أو أي تحذيرات في المنطقة، أو المعلومات التي تقدمها الحكومات المحلية. لذلك، لا يتعلق الأمر بمجرد أخذ موقف منظمي السباق في الاعتبار، بل أيضًا بما تقوم به الحكومات المحلية، وهذا في رأيي هو الأساس الذي ينبغي أن نبني عليه قراراتنا، وأنا أتفق مع ذلك تمامًا".

وأضاف: "أعتقد أن تصريحات الدرّاجين، الذين لا يعرفون شيئًا عمّا يجري من الناحية الجيوسياسية، لكنهم يحظون بجمهور يستمع إليهم، تحقق قيمة إعلامية. لكن لو كنت في الموقف نفسه، لاتخذت القرار ذاته الذي اتخذته إدارة الموتو جي بي. إذا كنت ترغب في التسابق، فاذهب، وإذا كنت لا ترغب في ذلك، فلا تذهب. الأمر بهذه البساطة، ويمكن لكل شخص اتخاذ قراره الخاص في هذا الشأن، وأنا أحترم ذلك".

وأكمل المسؤول النمساوي: "بالطبع، علينا متابعة ما سيحدث عن كثب خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ودومينيكالي يراقب جميع التطورات لمتابعة الوضع. وإذا أصبح الوضع أكثر خطورة، ووصلتنا معلومات تؤكد ذلك، فسيكون هو أول من يتحرك، إلى جانب بن سليّم، لحماية الأشخاص الذين كانوا يعتزمون السفر. ولهذا السبب ألتزم بالإرشادات التي أتلقاها".

وأوضح: "لم يُطرح الأمر داخليًا [فكرة عدم السفر إلى قطر وأبوظبي]، ولم يكن موضوعًا للنقاش، لكن إذا شعر أي شخص بعدم الارتياح حيال السفر، فسأحترم ذلك دائمًا، وربما ستكون فرصة لمنح شخص آخر فرصة المشاركة. ولن يغيّر ذلك شيئًا في علاقتنا، فقد احترمت دائمًا رغبة بعض الأشخاص في عدم حضور جائزة كبرى معينة، وهذا هو الموقف الذي أتبناه في الوقت الراهن".

وردّد فاسور، مدير فريق فيراري، الموقف ذاته، قائلًا: "كما ذكر توتو، أعتقد أن منظمتنا تتمتع بقدر كبير من المتانة. لدي ثقة كاملة بالاتحاد الدولي للسيارات، وإدارة الفورمولا 1، وستيفانو، ولذلك سنرى ما الذي سنفعله. أما بشأن وجود شكوك داخلية لدينا، فبكل صراحة، نحن في منتصف الموسم، ولدينا تسعة سباقات خلال 11 أسبوعًا. الجميع يركز على الجولات الثلاث المتتالية الحالية، وربما سيُطرح هذا الموضوع في وقت لاحق قليلًا. لكنه ليس مطروحًا اليوم، وعلى أي حال، سنحترم قرار أي فرد من أفراد الفريق [لا يرغب في السفر]. إذا كانت لدى أي شخص شكوك ولا يريد الذهاب، فسنحترم قراره، لكننا في الوقت الحالي نثق بدرجة كبيرة جدًا بنظامنا ومنظمتنا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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