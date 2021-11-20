وولف يخشى من أن الفورمولا واحد قد فتحت الباب أمام "القيادة القذرة" بعد قرار فيرشتابن

كانت الحركات الدفاعية التي قام بها فيرشتابن في سباق إنترلاغوس نهاية الأسبوع الماضي بينما كان ينافس لويس هاميلتون على الصدارة موضع جدل كبير على مدار الأيام الماضية.

حيث قرر مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد ومراقبو "فيا" حينها عدم التحقيق في تصرفات فيرشتابن، كما تم رفض طب مرسيدس بحق مراجعة الواقعة في قطر.

وقد ترك ذلك سائقي الفورمولا واحد أنفسهم في حيرة من أمرهم حيال ماهية قوانين التسابق بالمُضي قُدمًا، في ظل التوضيح الضعيف من "فيا" في اجتماع أمس الجمعة حول مجموعة ثابتة من الإرشادات المتعلقة بترك مساحة تنافسية للسيارات الأخرى.

كما لن تساعد في تلك المسألة الإشارات إلى أن السائقين قد يُعاقبون على حادثة مماثلة لتلك التي جمعت بين فيرشتابن وهاميلتون.

ووسط مخاوف بأن تصرفات فيرشتابن قد منحت الضوء الأخضر للسائقين كي يدفعوا منافسيهم خارج المسار إذا ما حاولوا التقدم من الجهة الخارجية، فقد أوضح وولف أنه يخشى بأن ذلك ربما يكون قد شكّل سابقة سيئة للمستقبل.

فقال: "أعتقد بأن النتيجة كانت مفاجئة للغاية، لأنه وبشكل غير متعلق بالطريقة التي تم الحكم بها على واقعة البرازيل، فإن ما حدث قد حدث".

وأضاف: "في رأيي، ما يقوله هذا الحكم هو أنه بمقدورك أن تلقي بنفسك داخل المنعطف وتسحب السيارة الأخرى خارج المسار. وهذا بطبيعة الحال يمكن أن يؤدي إلى تسابق أكثر قذارة في المستقبل".

وتابع: "لا نرغب بأن يكون لدينا وضع فوضوي في الغد، في المملكة العربية السعودية أو في أبوظبي، لأن ذلك سيكون سيئًا بالفعل".

هذا واعترف وولف بأن السائقين مندهشون من ذلك الوضع، وكذلك الافتقار للوضوح من "فيا" حول كيفية التعامل مع المسألة.

فقال: "أعتقد بأن السائقين الذين تحدثوا عن الوضع قالوا بأنه كان قرارًا مفاجئًا لهم. عليك بالتأكيد التأقلم بأسلوب قيادتك مع الوضع الجديد، لكن ما يزال الأمر مفاجئًا للجميع".