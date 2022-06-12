وولف يخشى أن تتسبب آلام ظهر هاميلتون في عدم مشاركته في جائزة كندا الكبرى

شوهد هاميلتون وهو يتألم فور خروجه من سيارته مرسيدس بعدما أنهى سباق باكو رابعًا اليوم الأحد، حيث تعرض ظهره لهزّات عنيفة من الارتدادات المفرطة التي تعاني منها سيارة الفريق.

وصرّح بطل العالم سبع مرات عقب السباق أنه لا يمكنه التعبير عن قدر الألم الذي عانى منه خلال السباق، والذي أجبره أن يقبض على أسنانه أحيانًا ليتغلب على معاناته.

وقد أبدى وولف بعض القلق عقب السباق حيال ما كان يمر به البريطاني داخل السيارة.

فقال: "إنه في حالة سيئة للغاية. علينا إيجاد حل. في هذه المرحلة، أعتقد أنه يواجه التأثير الأسوأ بين جميع السائقين".

وعند سؤاله إذا ما يعتريه قلق بأن آلام هاميلتون قد تتركه في وضع لا يسمح له بالتسابق مجددًا الأسبوع المقبل في كندا، قال وولف: "نعم، بكل تأكيد. لم أره بعد ولم أتحدث معه، لكن بوسعكم رؤية أن الأمر لم يعد يعتمد على العضلات".

وتابع: "إنه يؤثر مباشرة على العمود الفقري ويمكن أن يكون له تبعات خطيرة".

هذا ودومًا ما تجلب مرسيدس سائقًا احتياطيًا إلى السباقات، والذي يكون عادة أحد سائقيها في الفورمولا إي ستوفيل فاندورن أو نيك دي فريز، حيث يتفق وولف أنه من المنطقي أن يتواجد أحد في حال واجه هاميلتون المشاكل في مونتريال.

فقال: "لا أعتقد بأنك تلك مشكلة لويس وحده. لكنه الأكثر تأثرًا على الأرجح. الحل قد يكون في وجود سائق احتياطي، والذي يكون موجودًا على أية حال في كل سباق لضمان المشاركة بسيارتينا".