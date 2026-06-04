وولف يحذر من الثقة الزائدة: هيمنة مرسيدس لا تعني شيئًا في شوارع موناكو
أكد توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، أن فريقه يتعامل بحذر مع جائزة موناكو الكبرى رغم الأداء المذهل الذي قدمه خلال الجزء الأول من الموسم.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: هيكتور فيفاس
بعد فوزها بجميع سباقات الموسم الخمسة حتى الآن، تُعد مرسيدس الفريق الأقوى في الفورمولا 1. فبعد انتصار جورج راسل في أستراليا، حقق أندريا كيمي أنتونيللي أربعة انتصارات متتالية وضعته في صدارة بطولة السائقين.
لكن ووفقًا لتوتو وولف مدير الفريق، فإن موناكو تختلف تمامًا عن بقية الحلبات في روزنامة الموسم، كما أن نتائج السباقات السابقة لا تضمن النجاح هناك.
وخلال حديثه قبل عطلة نهاية الأسبوع في موناكو، شدد وولف على الطبيعة الفريدة للحلبة، قائلًا: "تبقى موناكو واحدة من أعرق السباقات في روزنامة الموسم. هناك تاريخ عريق وتقاليد راسخة تحيط بعطلة نهاية الأسبوع هذه، لكن أيًا من ذلك لا يغير المهمة التي تنتظرنا".
وأضاف: "علينا أن نعمل بالشكل الصحيح منذ حصص التجارب، وأن نكون قادرين على تقديم الأداء المطلوب في اللحظات الحاسمة".
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وتابع: "التصفيات في موناكو تكون دائمًا مثيرة للغاية. ومع الجيل الجديد من السيارات الأصغر حجمًا والأكثر رشاقة، سيكون هذا التحدي أكثر وضوحًا".
وأردف: "إذا أردت امتلاك فرصة للفوز يوم الأحد، فعليك القيام بعمل جيد يوم السبت. نعتقد أن موناكو ستكون سباقًا رائعًا ونتطلع إلى عطلة نهاية الأسبوع. لكننا ندخل هذه الجولة من دون افتراض أي شيء مسبقًا. فموناكو مختلفة عن جميع الحلبات الأخرى في روزنامة الموسم".
وأكمل: "لا توجد أية ضمانات بأن السيارة التنافسية في الحلبات الأخرى ستكون قوية هنا أيضًا. الفوارق مع المنافسين صغيرة للغاية، لكن ثمن الأخطاء مرتفع جدًا".
واختتم: "لا يمكنك دائمًا إسقاط الأداء السابق على موناكو. إذا أردنا الحفاظ على مستوانا الحالي، فعلينا تقديم أفضل ما لدينا في كل لحظة من عطلة نهاية الأسبوع".
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