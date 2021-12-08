وولف يحثّ على "التحلّي بالمنطق" بعد تعليقات ماركو عن الحكام في جدّة

شهدت معركة اللقب المحتدمة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن دخول الثنائي في عدد من الحوادث فيما بينهما يوم الأحد الماضي في المملكة العربية السعودية، والتي أدّت إلى توقيع المراقبين عقوبتين على فيرشتابن.

إذ وبعدما تم إخباره بأن يُعيد مركزه إلى هاميلتون بعد تجاوزه عليه من خارج المسار، تلقّى فيرشتابن لاحقًا عقوبة 5 ثوان إثر خروجه عن المسار وكسبه أفضلية بينما كان يدافع عن صدارته.

كما تلقى الهولندي عقوبة 10 ثوانٍ عقب السباق إثر تسببه بحادثة التصادم مع هاميلتون، وذلك بعدما رأى المراقبون أنه "أفرط" في الكبح عندما حاول ترك البريطاني يمرّ عند المنعطف الأخير.

وقد صرّح ماركو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عقب السباق بأن فريقه "لا يُعامَل بالمثل" من قِبَل الحكام، مُستشهدًا بإبطاء هاميلتون الشديد قُبيل إعادة الانطلاقة بعد العلم الأحمر الأول وإجباره فيرشتابن على الخروج عن المسار عند المنعطف الأخير كحادثتين لم يتم النظر فيهما.

كما أبدى استياءه من إفلات هاميلتون من أيّ إجراء من المراقبين إثر حجزه نيكيتا مازيبين في التجارب الحرة يوم الجمعة، قائلًا: "إنه صُنع قرار يتحيّز إلى جانب واحد هنا".

من جهته، وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في تعليقات ماركو عقب سباق جدّة، قال وولف: "عليك أن تبحث كثيرًا لتجد أمورًا سارت ضدّ ماكس اليوم. لا يُمكنني التعليق على ما يقولونه".

وأضاف: "ظننا بأن العقوبة كانت قاسية علينا في البرازيل، مع شطب نتيجة التصفيات للسباق القصير. من كان يظن أننا سنعود من ذلك؟ أعتقد بأن لويس كان ليسجّل 3 نقاط في ذلك السباق القصير، لكنه لم يسجل أية نقاط، والتي كانت لتكون نقاطًا ثمينة للغاية الآن".

وتابع: "أحدهم سيكون مستاءً جدًا على الدوام حيال بعض الأمور. لكنني أحاول دومًا بكل ما لديّ أن أنظر في الأمور ببعض المنطق. وأعتقد بأنني لا أنجح دائمًا في ذلك في ظل احتدام اللحظة".