وولف يحثّ على إعادة التفكير في الأعلام الحمراء بعد توقّفات التجارب المتكرّرة

تسبّب عطلٌ في محرّك سيباستيان فيتيل في توقّف سيارته إلى جانب المسار خلال التجارب الحرّة الأولى لجائزة هولندا الكبرى، ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

وتبعت ذلك فترة طويلة من العمل على إبعاد السيارة في ظلّ محاولة المارشلز التأكّد من أنّ السيارى آمنة لنقلها وأنّ الكهرباء ليست سارية فيها.

وعلى عكس التصفيات فإنّ الساعة لا تتوقّف في التجارب الحرّة عند رفع العلم الأحمر، ما يعني أنّ الفرق حصلت على 25 دقيقة فقط من الوقت على المسار في التجارب الحرّة الأولى. وخسرت الفرق المزيد من الوقت في التجارب الحرّة الثانية بعد ظهر الجمعة بعد تسبّب لويس هاميلتون ونيكيتا مازيبين في علمَين أحمرين إضافيين.

وأصبح ذلك الوقت المهدر مكلفًا أكثر في 2021 في ظلّ خفض حصص التجارب الحرّة من 90 إلى 60 دقيقة.

وبحديثه بعد التجارب الحرّة الأولى، اعتقد وولف مدير فريق مرسيدس أنّ مراجعة قوانين الأعلام الحمراء في التجارب الحرّة ضروريّة بالتوازي مع تغييرات بروتوكولات يوم السباق بعد اللفّتين في سبا نهاية الأسبوع الماضي.

وقال وولف: "أعتقد بأنّ هذه نقطة أخرى سنقوم بالتباحث فيها في لجنة الفورمولا واحد".

وأضاف: "ذلك مشابهٌ تقريبًا لما حدث في سبا، نحتاج لإيجاد طريقة لأنّ الحصص أقصر الآن، 60 دقيقة، كي نحصل على المزيد من الوقت على المسار، تتوقّف الساعة كي يتمكّن المشجّعون من رؤية السيارات على الحلبة".

وأردف: "على صعيد تأثير ذلك علينا، فإنّ ذلك يُؤثّر على الجميع بذات الكيفيّة. يتقلّص وقت تواجدك على المسار، وأثّر ذلك على جيمع السيارات في النهاية".

وأكمل: "لكن هناك درسٌ قيّمٌ لتعلّمه كذلك بأنّ الوضع سيكون صعبًا في التصفيات على صعيد الزحام. نحتاج لمعالجة ذلك".

ويتّجه القائوم على الفورمولا واحد للتباحث في قوانين العلم الأحمر في السباقات في اجتماع لجنة الفورمولا واحد الشهر المقبل، حيث من المتوقّع أن يتمّ تغيير قانون اللفّتين بالنسبة للسباق.

وقال وولف أنّ هناك "الكثير لتعلّمه" ممّا حدث في سبا، وأنّ الفورمولا واحد "ستحتاج لتعديل القوانين" المتعلّقة بمنح النقاط.

وقال الهولندي: "نحتاج للتباحث في القوانين المتعلّقة بمنح النقاط في السباق".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا جميعًا متسابقون في طبعنا، ونريد منح النقاط لقاء التسابق، أعتقد بأنّنا نحتاج لمناقشة إن كانت بضع لفّات خلف سيارة الأمان جيّدة بما فيه الكفاية لمنح النقاط، أم أنّنا نحتاج لتسابق السيارات فعليًا".

واختتم بالقول: "الأمر ذاته بالنسبة لكلّ الفرق، لا أتحسّر على ما حدث في سبا، لكن أحاول ربّما التأكّد من منحنا النقاط لقاء السباق الفعلي".