وولف يحتفل بتخلي الفورمولا 1 عن سيارات "التأثير الأرضي"

اعترف وولف بأنه شعر بالارتياح بعد الأداء القوي لسائقيه يوم السبت، مهنئًا الفريق على بداية قوية لعطلة نهاية الأسبوع، ومشيدًا بالجهود المكثفة خلف الكواليس لإخراج السيارتين إلى الحلبة. كما عبر عن رضاه عن الابتعاد عن سيارات التأثير الأرضي المعقدة.

وقال وولف: "أنا سعيد جدًا لأن تلك السيارات الفوضوية ذات التأثير الأرضي قد اختفت وأصبحنا أخيرًا نفعل ما نجيده".

ورغم فقدان السيارة للارتكازيّة بموجب قواعد 2026 الجديدة، بدا راسل مرتاحًا للغاية أثناء قيادته، محافظًا على خط السيارة بدقة بين خطوط ألبرت بارك البيضاء. ونسب وولف ذلك إلى جودة السيارة ونضج موهبة السائق البريطاني.

وأوضح وولف: "حقٌّ جورج خطوة إضافية في النضج والثقة في قيادة السيارة. وأعتقد أن هذا هو الأسلوب الذي يفضله. فقدت السيارة جزءًا من الارتكازيّة، لكن من الجانب الهوائي والميكانيكي، فالسيارة تبدو كأنها على قضبان، على الأقل اليوم. وعندما يثق السائق بالسيارة، فهذا هو ما يمكن أن تفعله، مجرد تركيبة سائق-سيارة ووحدة قوة. عمل كلّ شيء معًا اليوم لوضعها في قطب الانطلاق الأوّل".

وعلى الرغم من الأداء اللافت لسيارة "دبليو17"، رفض وولف أي مقترحات بأن الفريق قد قام بتخفيف الأداء عن قصد خلال الاختبارات والتجارب.

وأضاف: "لا يمكنك حقًا التظاهر بخفض الأداء، على الأقل نحن لا نفعل ذلك، لأنه لا يمكنك أبدًا معرفة موقع السيارة بالضبط. لذا نحن مندهشون من الفارق، لكنني أقبله."

وكانت نتيجة التصفيات مهددة في وقت سابق من اليوم بعد حادث كبير تعرض له الشاب الإيطالي أنتونيللي، الذي يدخل الآن موسمه الثاني في البطولة. وأجبر الحادث فريق براكلي على القيام بإعادة بناء مكثفة تحت ضغط شديد، وهو ما نجح الفريق في إنجازه بشكل مثير للإعجاب.

وقال وولف مشيدًا بميكانيكيي الفريق: "كانت تلك السيارة تبدو كأنها لعبة ليغو للفورمولا 1. ألقيت على الأرض قبل ساعتين حرفيًا، وقلت لهم قبل خمس دقائق من بدء الحصّة أننا لن ننجح. لكن حظنا أن توقفت التصفيات بسبب حادث ماكس فيرستابن وهو ما منح الطاقم الوقت الإضافي الذي احتجناه".

وأضاف وولف: "إنها لمعجزة ليس فقط أن السيارة قد تم تجميعها، بل وأنه قام بتلك اللفة. لم نتمكن من ضبط إعدادات السيارة، ولم نستطع قياسها حقًا."

ورغم السرعة الخام المذهلة لأنتونيللي، حرص وولف على تهدئة التوقعات بشأن صراع الفريقين على البطولة هذا الموسم.

وقال وولف: "من حيث السرعة الخالصة، فهو جاهزٌ تمامًا. إنه في موسمه الثاني في الفورمولا 1، وجورج في موسمه التاسع أو العاشر. الخبرة مهمة، لذا أعتقد أنه من المبكر مقارنة كيمي بجورج."