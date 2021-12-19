وولف: يجب حظر محادثة مدراء الفرق مع إدارة السباق

عادة ما كان المدير الرياضي يُمثّل نقطة التواصل الوحيدة الصوتيّة بين طاقم الفريق وإدارة السباق في حال الحاجة لذلك خلال الحدث.

لكنّ الفورمولا واحد و"فيا" وافقتا هذا الموسم على بثّ محادثات مختارة بين الفرق ومايكل ماسي للمرّة الأولى من أجل توفير المزيد من المعارف للمشجّعين.

ومع تقدّم الموسم فقد استلم وولف ونظيره في ريد بُل كريستيان هورنر الدور من مديريهما الرياضيين رون ميدوز وجوناثان ويتلي على التوالي ليستغلّا قناة التواصل في محاولات للتأثير على قرارات إدارة السباق، وكان ذلك حاضرًا بقوّة خلال الجولة الختاميّة الحاسمة في أبوظبي.

وطالب هورنر بالسماح للسيارات المتأخّرة بلفّة بين ماكس فيرشتابن وهاميلتون في الأمام بالعودة إلى لفّة الصدارة، في حين عبّر وولف عن مشاعره بعد تلك الخطوة المثيرة للجدل، وذلك بعد أن طالب قبل ذلك بعدم دخول سيارة الأمان الفعليّة عندما توقّفت سيارة أنطونيو جيوفينازي بجانب المسار.

وأشار روس برون المدير الإداري للبطولة بعد ذلك إلى ضرورة عدم السماح إلى مدراء الفرق بالتحدّث على القناة الصوتيّة لإدارة السباق.

وقال وولف لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أتّفق مع روس. لكنّني ألومه بذات القدر وكذلك نفسي لأنّنا كنّا جزءًا من قرار إذاعة المزيد من القنوات الصوتيّة بغرض الشفافيّة وإمتاع الجماهير".

وأكمل: "هناك الكثير من الأمور التي تجري على قنوات التواصل الداخليّة ما يمنح المشجّعين رؤية أوسع لما يحدث، مثل تضرّر سيارة ووجود محادثات استراتيجيّة، كانت تلك هي النية، لكنّني أعتقد بأنّنا أفرطنا في ذلك".

وأردف: "أحتاج للوم نفسي، وكذلك كريستيان. حصلنا على فرصة للحديث مباشرة إلى مدير السباق، وبالنظر إلى مدى شراسة المعركة فقد تجاوزنا الحدود لمصالح فريقَينا".

وواصل شرحه بالقول: "كان ذلك جزءًا من فشل هذا العام، إذ لم تُسهّل أمور مدير السباق بسبب ضغط مدراء الفرق بالتأكيد".

وأشار وولف إلى أنّه لا يجب الاقتصار على منع مدراء الفرق من الحديث إلى مدير السباق فقط، بل يجب أن تكون هناك قيودٌ على ما يُمكن للمدراء الرياضيين فعله كذلك.

وقال النمساوي: "نحتاج للعودة. أعتقد بأنّه لا يجب على مدراء الفرق الحديث مباشرة إلى مدير السباق، يجب أن يحدث ذلك عبر المدراء الرياضيين. بل سأتجاوز ذلك بخطوة وأقول بأنّني لا أعتقد بأنّ على المدراء الرياضيين الضغط على مدير السباق".

وأكمل: "يجب أن يُشيروا إلى مسائل معيّنة على مدير السباق أو زملائه في حال عدم التفطّن لها، لكن من دون ضغط".