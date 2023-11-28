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وولف "يُثني" على "فيا" بعد تلقيه تنبيهاً رسمياً بسبب الألفاظ النابية

أثنى توتو وولف مدير فريق مرسيدس على التنبيه الرسمي الذي تلقاه من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بسبب الألفاظ النابية التي تلفظ بها خلال المؤتمر الصحفي في لاس فيغاس.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

تم استدعاء وولف، وكذلك فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، من قبل الحكام قبيل جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد وذلك بسبب الواقعة التي تلفظا فيها بألفاظ نابية، خلال المؤتمر الصحفي في لاس فيغاس.

ووقع ذلك في الحصة نفسها، حين بدا فاسور محبطاً بسبب تضرر سيارة سائقه كارلوس ساينز بعد ارتطامها بغطاء تصريف، بينما دافع وولف عن الحلبة وتنظيمها والجهود المبذولة لإقامتها، رافضاً أن يكون ما حصل "لطخة" لسمعة البطولة.

وحين سُئِل من قبل قناة "سكاي سبورتس اف1" عن رأيه حيال قرار الحكام والتنبيه الرسمي، ردّ وولف: "كان ذلك رائعاً. هذه هي المرة الثانية التي يتم استدعائي فيها في حياتي. المرة الأولى كانت في 1984، حين كنت بعمر 12 عاماً في المدرسة".

وأكمل: "أعتقد، أننا نحن كأشخاص مؤثرين، نمثل الرياضة، والبعض منا لا يتكلم الانكليزية كلغة أصلية، بالتالي فإن الشتائم قد تخرج بسهولة أثناء الكلام".

وأردف: "لا أعتقد أن أي شخص سواء كمالك أسهم أو داخل السيارة أو خارجها، يجب أن يستعمل هذه الألفاظ على التلفاز الذي يشاهده الجيل الشابّ اليافع".

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وليس من غير الشائع أن يُسمع بعض مدراء الفرق وهم يتلفظون بألفاظ نابية، سواء أثناء البثّ المباشر أو حتى في حلقات وثائقي نتفليكس "قُد للنجاة".

بالمقابل، ونظراً لأن الجيل اليافع أو حتى الأطفال يشكلون قسماً كبيراً من جمهور الفورمولا واحد، فإن وولف يتفق مع ضرورة الانتباه لمثل هذه الأمور.

حيث قال: "علينا النظر للصورة الأكبر. لهذا قبلتُ استدعائي، فلا بدّ من النظر للصورة الأكبر".

وأكمل: "جميعنا، سواء أكنا سائقين، مدراء فرق أو مسؤولين في ’فيا’ - علينا التقيد باللوائح الرياضية. علينا الالتزام باتفاقيات كونكورد حيال القرارات المتخذة. علينا الالتزام بقوانين ’فيا’ لأخلاقيات العمل، جميعنا دون استثناء".

واختتم: "تلك الكلمات النابية - وأنا أثني على أننا جميعاً نلتزم بعدم تكرارها، هناك مجموعة قوانين ولوائح، علينا جميعاً الالتزام بها من أجل مصلحة الرياضة".

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