وولف "يُثني" على "فيا" بعد تلقيه تنبيهاً رسمياً بسبب الألفاظ النابية
أثنى توتو وولف مدير فريق مرسيدس على التنبيه الرسمي الذي تلقاه من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بسبب الألفاظ النابية التي تلفظ بها خلال المؤتمر الصحفي في لاس فيغاس.
تم استدعاء وولف، وكذلك فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، من قبل الحكام قبيل جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد وذلك بسبب الواقعة التي تلفظا فيها بألفاظ نابية، خلال المؤتمر الصحفي في لاس فيغاس.
ووقع ذلك في الحصة نفسها، حين بدا فاسور محبطاً بسبب تضرر سيارة سائقه كارلوس ساينز بعد ارتطامها بغطاء تصريف، بينما دافع وولف عن الحلبة وتنظيمها والجهود المبذولة لإقامتها، رافضاً أن يكون ما حصل "لطخة" لسمعة البطولة.
وحين سُئِل من قبل قناة "سكاي سبورتس اف1" عن رأيه حيال قرار الحكام والتنبيه الرسمي، ردّ وولف: "كان ذلك رائعاً. هذه هي المرة الثانية التي يتم استدعائي فيها في حياتي. المرة الأولى كانت في 1984، حين كنت بعمر 12 عاماً في المدرسة".
وأكمل: "أعتقد، أننا نحن كأشخاص مؤثرين، نمثل الرياضة، والبعض منا لا يتكلم الانكليزية كلغة أصلية، بالتالي فإن الشتائم قد تخرج بسهولة أثناء الكلام".
وأردف: "لا أعتقد أن أي شخص سواء كمالك أسهم أو داخل السيارة أو خارجها، يجب أن يستعمل هذه الألفاظ على التلفاز الذي يشاهده الجيل الشابّ اليافع".
وليس من غير الشائع أن يُسمع بعض مدراء الفرق وهم يتلفظون بألفاظ نابية، سواء أثناء البثّ المباشر أو حتى في حلقات وثائقي نتفليكس "قُد للنجاة".
بالمقابل، ونظراً لأن الجيل اليافع أو حتى الأطفال يشكلون قسماً كبيراً من جمهور الفورمولا واحد، فإن وولف يتفق مع ضرورة الانتباه لمثل هذه الأمور.
حيث قال: "علينا النظر للصورة الأكبر. لهذا قبلتُ استدعائي، فلا بدّ من النظر للصورة الأكبر".
وأكمل: "جميعنا، سواء أكنا سائقين، مدراء فرق أو مسؤولين في ’فيا’ - علينا التقيد باللوائح الرياضية. علينا الالتزام باتفاقيات كونكورد حيال القرارات المتخذة. علينا الالتزام بقوانين ’فيا’ لأخلاقيات العمل، جميعنا دون استثناء".
واختتم: "تلك الكلمات النابية - وأنا أثني على أننا جميعاً نلتزم بعدم تكرارها، هناك مجموعة قوانين ولوائح، علينا جميعاً الالتزام بها من أجل مصلحة الرياضة".
فاسور: المغامرة الاستراتيجية ليست السبب وراء خسارة فيراري للمركز الثاني في البطولة
فاسور: المغامرة الاستراتيجية ليست السبب وراء خسارة فيراري للمركز الثاني في البطولة فاسور: المغامرة الاستراتيجية ليست السبب وراء خسارة فيراري للمركز الثاني في البطولة
نقاط بطولة العالم للفورمولا واحد: الترتيب النهائي بعد جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023
نقاط بطولة العالم للفورمولا واحد: الترتيب النهائي بعد جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023 نقاط بطولة العالم للفورمولا واحد: الترتيب النهائي بعد جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
ريد بُل تستعد لدفع 7.4 مليون دولار أمريكي كتكلفة مشاركة بعد هيمنة مطلقة في موسم 2023
ريد بُل تستعد لدفع 7.4 مليون دولار أمريكي كتكلفة مشاركة بعد هيمنة مطلقة في موسم 2023 ريد بُل تستعد لدفع 7.4 مليون دولار أمريكي كتكلفة مشاركة بعد هيمنة مطلقة في موسم 2023
هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس
هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس
فاسور: المغامرة الاستراتيجية ليست السبب وراء خسارة فيراري للمركز الثاني في البطولة
فاسور: المغامرة الاستراتيجية ليست السبب وراء خسارة فيراري للمركز الثاني في البطولة فاسور: المغامرة الاستراتيجية ليست السبب وراء خسارة فيراري للمركز الثاني في البطولة
نقاط بطولة العالم للفورمولا واحد: الترتيب النهائي بعد جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023
نقاط بطولة العالم للفورمولا واحد: الترتيب النهائي بعد جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023 نقاط بطولة العالم للفورمولا واحد: الترتيب النهائي بعد جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.