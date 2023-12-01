وولف يُثني على "أخلاق لوكلير الرياضية" في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2023
أثنى توتو وولف مدير فريق مرسيدس على أخلاق شارل لوكلير الرياضية، إزاء تصرفه في سباق أبوظبي الختامي من موسم 2023 في الفورمولا واحد، أثناء المعركة التي حددت مصير مركز الوصيف في البطولة.
استمرت المعركة على المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين حتى اللفة الأخيرة من السباق على حلبة ياس مارينا.
وبسبب الفارق الضئيل بين الفريقين، فإن التقدم أو التراجع لمركز واحد يعني تغير النتيجة لصالح أحدهما.
وكان لوكلير يحتل المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن، وأمام سيرجيو بيريز وجورج راسل (مرسيدس) اللذين كانا يتنافسان على المركز الثالث.
ونظراً لامتلاك بيريز سيارة أسرع إضافة إلى عقوبة 5 ثوان، فإنه كان يتجه لتجاوز راسل بطبيعة الحال لمحاولة تعويض الفارق.
وهنا اتبع لوكلير استراتيجية ذكية عبر السماح للمكسيكي - بعد أن تجاوز راسل - بتجاوزه أيضاً، عبر منحه عامل السحب لمساعدته على التقدم وتعويض العقوبة الزمنية كي يُنهي السباق ثالثاً (بعد إضافة ثواني العقوبة) أمام راسل سائق مرسيدس، وبالتالي كان ذلك ليعني مركزاً ثانياً لـ لوكلير ورابعاً لـ راسل، أي حسم فيراري للمركز الثاني.
لكن بيريز لم ينجح بتعويض ما يكفي من الثواني، بالتالي وبعد إضافة عقوبته في نهاية السباق، اكتفى بالمركز الرابع خلف راسل.
وذلك أدى في النهاية إلى تفوق مرسيدس بفارق 3 نقاط على فيراري لتحرز مركز الوصافة خلف ريد بُل.
وأثنى وولف على أخلاق لوكلير الرياضية، لأنه لم يتراجع ويكبح سرعته أمام راسل كي يجبره على خسارة المزيد من الثواني الثمينة.
فقال: "وصلنا إلى هذه الجولة ونحن متأخرون بعض الشيء مقارنة بوتيرة فيراري".
وأكمل: "المعركة مع فيراري كانت محتدمة بين هذين الفريقين الرائعين، فريق نحترمه كثيراً، كما أن لوكلير قاد بأخلاق رياضي حقيقي في نهاية المطاف".
من جهة أخرى، أشار وولف إلى أن موقع بيريز لم يكن ضمن مخططات مرسيدس حتى وقت متأخر، مشيراً إلى أن لوكلير أثبت "معدنه" عبر عدم الكبح والضغط على راسل ليخسر الوقت.
فقال: "لم يكن بيريز ضمن مخططنا حقاً. كنا نركز على أنفسنا واستخراج أقصى ما يمكن مع جورج".
وأكمل: "كنا نعلم أننا بحاجة للبقاء خلف بيريز ضمن فلك 5 ثوان. لكن لوكلير كان بعيداً في الأمام ولم نعتقد بأنه سيتمكن من إدارة الوضع لإبقائنا في الخلف".
وأردف: "في النهاية، لم يكبح بشكل كبير ضمن المنعطف الأخير. أعتقد أن هذا يثبت معدنه كسائق".
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