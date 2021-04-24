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وولف يتوقّع مستوى متباعدًا لفرق الفورمولا واحد في 2022

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ فرق الفورمولا واحد ستكون "متباعدة بشكلٍ كامل" عند اعتماد تغييرات القوانين التقنيّة في 2022 وأنّ البطولة ستفقد تقارب أداء فرقها الحالي.

وولف يتوقّع مستوى متباعدًا لفرق الفورمولا واحد في 2022

على إثر تجميد أغلبيّة القوانين التقنيّة لموسم 2021 نتيجة جائحة كورونا، تقلّصت الفجوة بين فرق الصدارة وبقيّة الركب هذا العام.

إذ أنّ أقلّ من نصف ثانية غطّت السائقين الثمانية الأوائل في تصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك ثنائيّ مرسيدس وريد بُل، وسائقون من ألفا تاوري، وفيراري ومكلارين.

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لكن بالعودة إلى ذات السباق قبل ستّة أشهرٍ ضمن موسم 2020، فإنّ لويس هاميلتون فقط تأهّل ضمن مجال نصف ثانية عن زميله فالتيري بوتاس صاحب قطب الانطلاق الأوّل حينها، بينما غطّت أكثر من ثانية الثمانية الأوائل.

وتتّجه البطولة لاعتماد قوانينها التقنيّة الجديدة في 2022 بعد تأجيلها بعام، لكنّ الكثيرين يتخوّفون من أنّ التنافسيّة الحاليّة ستتبدّد.

وقال وولف أنّه "من المنطقيّ" توقّع تقارب الأداء عندما تستقرّ القوانين، لكنّه واثقٌ من أنّ فجوات كبيرة ستعود للظهور العام المقبل.

وقال النمساوي: "لو أبقيت على ذات القوانين فإنّ أداء الفرق يتقارب. بالنسبة لأولئك الذين في الأمام فإنّ المكاسب تُصبح أصغر فأصغر، حتّى مع المزيد من الجهود".

وأضاف: "وتُصبح الفرق التي في الخلف في مرحلة ما قادرة على مواصلة منحى التطوير الكبير، وهو ما يسمح بالحصول على تقارب الأداء".

وأكمل: "لو نظرنا إلى تصفيات اليوم فقد كانت على أشدّها، وأشعر بأنّ علينا اتّباع هذه الوجهة".

ثمّ تابع: "أعدكم بأنّنا سنواجه وضعًا آخر العام المقبل يكون فيه أداء الفرق متباعدًا بالكامل. ربّما ليس بوجود مرسيدس في الأمام، لكنّنا سنعود إلى نقطة البداية مجدّدًا بكلّ تأكيد".

وتخوض مرسيدس حاليًا معركة متقاربة مع ريد بُل في مقدّمة الترتيب، وذلك بعد أن حقّق كلٌ من الفريقَين انتصارًا في أوّل سباقَين من الموسم.

وقال وولف أنّ مرسيدس لا تزال تتأخّر عن ريد بُل على صعيد الوتيرة في إيمولا، وهو ما يترك السهام الفضيّة أمام مهمّة التعويض.

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وقال حيال ذلك: "نحن خلف ريد بُل في الوقت الحاضر، على جميع جوانب السيارة".

وأضاف: "علينا اللحاق بها أوّلًا. أعتقد بأنّ الحظّ حالفنا في البحرين واستخرجنا أقصى أداء من سيارتنا للفوز بالسباق. كان سباقًا جيّدًا".

وأكمل: "لو سار كلّ شيء على نحوٍ نظيف من دون مشاكل، فإنّنا متأخّرون عن فيرشتابن بعُشرين من الثانية على شبكة الانطلاق ولسنا أمامه".

وأردف: "لكنّ الأمور تكون مختلفة في الرياضة، وقدّم لويس لفّة خارقة وذلك سبب تواجده في الأمام".

واختتم بالقول: "نحن نحاول استغلال كلّ ما لدينا لمحاولة مواجهة ما نعتقد بأنّها حزمة ريد بُل الأفضل".

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