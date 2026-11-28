فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

وولف يتمسك بموقفه بعد تعليقات أنتونيللي الغاضبة عبر الراديو في تصفيات قطر

دعم توتو وولف قرارات طاقم الصيانة في مرسيدس بعد محادثات كيمي أنتونيللي الغاضبة عبر الراديو خلال تصفيات جائزة قطر الكبرى، وذلك بسبب إرساله إلى الحلبة أولًا.

راهان ماجومدار

منشور: 28-11-2026

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عالم السهام الفضية



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احتكرت مرسيدس الصف الأول على شبكة انطلاق جائزة قطر الكبرى للمرة الأولى منذ جائزة كندا الكبرى في مايو، لكن الأجواء داخل مرآب الفريق المتوج بلقب البطولة بعد تصفيات مساء السبت لم تكن هادئة على الإطلاق.

وبعد تصدره حصص التجارب الحرة الأولى والثانية والثالثة على حلبة لوسيل الدولية، خسر بطل العالم لموسم 2026 كيمي أنتونيللي قطب الانطلاق الأول لصالح زميله في الفريق جورج راسل، الذي بقي زمنه المرجعي الأول في القسم الثالث من التصفيات والبالغ 1:21.695 دقيقة صامدًا، بفارق 0.128 ثانية، رغم إخفاق راسل في تحسين زمنه خلال محاولته الأخيرة. لكن ما أشعل الموقف لم يكن مجرد خسارة أنتونيللي أمام زمن راسل البالغ 1:21.695 دقيقة، بعدما سجل 1:21.823 دقيقة، بل قرار مرسيدس بإرساله إلى الحلبة في مقدمة طابور السيارات خلال المحاولة الأخيرة في القسم الثالث من التصفيات، خلافًا لرغبته الصريحة.

وحتى قبل بدء لفّته السريعة الأخيرة، اعترض أنتونيللي عبر الراديو على قرار مهندس سباقه بيتر "بونو" بونينغتون، متسائلًا: "لماذا أرسلتموني إلى الحلبة أولًا؟". وحثه بونينغتون على "التركيز على اللفة الآن"، لكن الإحباط انفجر مباشرة بعد رفع العلم الشطرنجي.

وفي حديثه بعد ذلك، أشاد السائق البالغ من العمر 20 عامًا بالعمل "الرائع" الذي قدمه راسل، مع إقراره بالصعوبات التي واجهها في المقطع الثاني السريع والمتعرج من حلبة لوسيل، لكنه تمسك في الوقت ذاته بضرورة إجراء مراجعة داخلية مع الفريق، قائلًا: "علينا مراجعة الأمر مع الفريق، لأنني أردت في تلك المحاولة الأخيرة الخروج في مؤخرة الطابور، لكنهم أرسلوني أولًا. علينا فقط مراجعة ذلك".

وولف يدافع عن القرار وينفي وجود "وعد لم يُنفذ"

وعندما سُئل مدير فريق مرسيدس توتو وولف عن غضب أنتونيللي بعد الحصة، قدم دفاعًا صريحًا عن الخطة التي وضعها طاقم الفريق، قبل أن يوضح أن مرسيدس تعمدت عدم ترك أنتونيللي في مؤخرة طابور السيارات.

كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

وقال وولف: "كيمي مستاء لأنه لم يكن يريد الخروج من آخر الصف، إذ طلب أنتونيللي الخروج في الخلف بدلًا من قيادة سلسلة السيارات، وهو ما أخبرنا به قبل خروجه إلى الحلبة، وقد فعلنا عكس ذلك تمامًا. لكن هناك سببٌ وجيه وراء قرارنا، لأننا لا نريد أبدًا أن نفاجأ بعدم تمكن السيارة من عبور خط النهاية في الوقت المحدد. وعلينا الآن فقط البحث عن التوازن المناسب بين تلبية رغبات السائقين، سواء كان ذلك صائبًا أم خاطئًا".

وأكمل: "لكن كما تعلمون، يمتلك السائقون عقلية معينة، إذ يخرجون إلى الحلبة ويعتقدون أنهم ليسوا في الموقع المناسب، وهذا قد يزعجهم. لا ينبغي أن يحدث ذلك، لكنه قد يحدث. وفي المقابل، نرى من جانبنا أن من الصواب التفكير في الحصول على لفة خروج مناسبة وعبور خط النهاية في الوقت المحدد".

وعندما سُئل وولف مباشرة عما إذا كان أنتونيللي قد تلقى وعدًا بالخروج متأخرًا، لكن الفريق لم ينفذه، نفى ذلك بشكل قاطع، حيث قال "لا، لا، إطلاقًا. كانت تلك رغبة لديه، وهو أمر يمكن تحقيقه أحيانًا، وأحيانًا لا. ربما كان بإمكاننا غدًا، كما قلت، إيجاد حل وسط، لكن الأمر ينطوي دائمًا على مخاطرة".

لماذا حدث الخلاف بين السائق وطاقم الفريق حول الموقع على الحلبة في لوسيل؟

يُسلط هذا الخلاف الضوء على المفاضلة التقليدية في التصفيات، والتي ازدادت تعقيدًا تحت الأضواء الكاشفة في صحراء لوسيل. ومع انخفاض درجات حرارة الحلبة سريعًا خلال القسم الثالث من التصفيات، وتزايد كمية المطاط على المسار مع كل لفة، يرغب السائقون عادةً في عبور خط النهاية في أقرب وقت ممكن من نهاية الحصة للاستفادة من ذروة التماسك، والحصول، إن أمكن، على قدر من الهواء الانسيابي على طول المستقيم الرئيسي بدلًا من أن يكونوا أول سيارة تشق الهواء.

لكن من وجهة نظر طاقم الفريق، فإن إبقاء السيارة في مؤخرة صف يضم 10 سيارات خلال القسم الثالث من التصفيات ينطوي على خطرين كبيرين: إما أن تؤدي حركة السيارات المتزاحمة إلى إفساد تحضير الإطارات خلال المقطع الأخير، أو أن يتسبب ظهور علم أصفر في وقت متأخر أو سوء توقيت لفة الخروج في عدم تمكن السيارة من تسجيل لفة قبل رفع العلم الشطرنجي.

كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ومع امتلاك سيارة مرسيدس "دبليو17" أفضلية تقارب نصف ثانية على مكلارين، صاحبة المركز الثالث مع لاندو نوريس (+0.480 ثانية)، وأكثر من ستة أعشار الثانية على ماكس فيرستابن صاحب المركز السادس (+0.637 ثانية)، كان مهندسو وولف يرون بوضوح أن المجازفة بالوقت لا تحقق أي فائدة.

أما راسل، فقد منحه تصدر القسم الأول والثاني والثالث من التصفيات قطب الانطلاق الأول السادس له في موسم 2026، والأول منذ جائزة أذربيجان الكبرى في سبتمبر، وأرجع السائق البريطاني الفضل إلى تصميم حلبة لوسيل السريع، الذي أتاح أخيرًا لمرسيدس "إظهار الارتكازية التي نمتلكها في تلك المنعطفات"، عقب حزمة التحديثات التي قدمها الفريق في سيبانغ.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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