وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

تهاطلت بعض الأمطار قبل انطلاق السباق ما دفع جميع السائقين للانطلاق على إطارات "انترميديت"، لكنّ الحلبة جفّت خلال فترة العلم الأحمر إثر حوادث المنعطف الأوّل.

وفي حين أنّ جميع السائقين غادروا خطّ الحظائر على إطارات "انترميديت"، فإنّ الحلبة جفّت سريعًا ما دفع 14 سيارة من أصل السيارات الـ 15 إلى التوجّه مباشرة إلى خطّ الحظائر للانتقال إلى إطارات ملساء.

وتسبّب ذلك في توجّه هاميلتون وحيدًا إلى شبكة الانطلاق للانطلاقة الثابتة. وأجرى هاميلتون توقّفًا في نهاية تلك اللفّة ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الأخير.

ومزح وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ هاميلتون "شعر ببعض الوحدة" على شبكة الانطلاق، لكنّه شرح بأنّ ذلك القرار كان صائبًا كونه كان ليخسر بضعة مراكز في جميع الأحوال بسبب قطار السيارات العابر خلفه داخل خطّ الحظائر.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه كان القرار الصائب بنسبة 100 بالمئة. ولا أزال متمسّكًا به. تحتاج لاتّخاذ القرار وتقييم ما إذا كانت الحلبة جافة بما فيه الكفاية أم لا. اعتقد بأنّ ذلك سيحدث في غضون لفّة، لم تكن لتجفّ بتلك الطريقة، لكن عليك قبول الأمر في النهاية، وكانت تلك النتيجة الخاطئة".

وأكمل: "لكنّ القرار كان صائبًا. بناءً على حساباتنا فإنّه كان ليتراجع إلى المركز السادس نتيجة قطار الإطارات الداخل إلى خطّ الحظائر. تكون الآن أكثر ذكاءً، لكن هكذا جرت الأمور".

وفي حين أنّ هاميلتون كان قادرًا على التعافي ليحلّ ثالثًا، في يوم صعب لغريمه على اللقب ماكس فيرشتابن الذي حلّ عاشرًا بعد تضرّر سيارته في المنعطف الأوّل، إلّا أنّه لم يتمكّن من تحقيق الفوز وكسب غلّة نقاط أكبر.

ونفى وولف اعتبار ذلك القرار خطأً من قبل مرسيدس، مُشدّدًا على أنّه "متمسّكٌ بنسبة 100 بالمئة" بالقرار وأنّ هاميلتون كان ليفوز بالسباق في جميع الأحوال لولا خسارته للكثير من الوقت خلف فرناندو ألونسو.

وقال وولف: "كنّا لنفوز اليوم. خسرنا الكثير من الوقت خلف فرناندو وسمح ذلك لإستيبان أوكون بالفوز وذلك جيّد".