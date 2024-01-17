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وولف يتكلم حول ما تحتاجه "فيا" بعد الرحيل "المقلق" لعدة شخصيات

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد أنه "من المقلق" رؤية عدة شخصيات رئيسية تترك الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، مشيراً لاعتقاده بحاجة الهيئة الحاكمة للثبات.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

خلال الأسابيع الأخيرة، ترك كل من ستيف نيلسن المدير الرياضي وتيم غوس المدير التقني لسباقات المقعد الأحادي، العمل لدى "فيا". 

وجاء رحيلهما بعد خروج ديبورا ماير رئيسة لجنة المشاركة النسائية في رياضة السيارات التابعة لـ "فيا".

وضمن معرض كلامه مع صحيفة "دايلي تلغراف"، عبّر وولف عن "قلقه" من من خروج عدد من الأشخاص الهامين "فجأة"، وسط شائعات من أن نيلسن قد ترك بسبب إحباطه من كيفية إدارة "فيا" لشؤون الفورمولا واحد.

فقال: "من المقلق رؤية خروج عدد من الأشخاص الجيدين. خسارة ستيفن نيلسن ضربة موجعة. لا يمكنني التفكير بأي شخص أكثر خبرة ونزاهة كمدير رياضي".

وأكمل: "كقائد، المسألة تتعلق بالثقافة والبيئة التي تُنشئها للأشخاص كي يقدموا أفضل ما لديهم. حين يترك أشخاص أكفاء مواقعهم، فسيصبح هناك فراغ".

وأضاف: "ذلك واضح. عليك أن تسأل نفسك، لماذا يخرج كل هؤلاء الأشخاص فجأة؟".

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واسترسل: "ما تحتاجه ’فيا’ هو الثبات. لأن ’فيا’ هي إحدى ثلاث مكونات محورية للرياضة (إلى جانب مؤسسة الفورمولا واحد والفرق)".

واستكمل: "علينا أن نضع مثالاً للجميع. ليس علينا فقط التصرف بشفافية، وأخلاقية، بل أن نعيش تلك المعايير ونطبقها في كل يوم".

ويبدو أن الاستقالات الأخيرة جاءت بعد الإحباط بسبب الدراما المفاجئة والقصيرة التي حصلت العام الماضي بسبب ادعاء وجود تضارب مصالح بين منصبي توتو وولف وزوجته سوزي، وعملَيهما.

لكن تم إيقاف التحقيق بسرعة حينها والتراجع عنه بعد أن اتحدت فرق الفورمولا واحد جميعها وكذلك مؤسسة الفورمولا واحد للدفاع عن الزوجين وولف.

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