وولف يتكلم حول تفاصيل مشاكل مرسيدس الحالية في 2024

عانت سيارة الفريق في 2022 من مشاكل الارتدادات والقفزات، بينما تعرضت السيارة التالية إلى صعوبات تتعلق بثبات الأداء إضافة لعدم استقرار القسم الخلفي، وهي أمور اشتكى منها لويس هاميلتون وجورج راسل بشكل متكرر.

وهذا ما دفع مرسيدس للتخلص من تصميم "الجانب 0" أو "زيرو بود" على أمل تطوير منصة تقدم ثباتاً أكبر في التأدية.

لكن سيارة 2024 ورغم تصميمها المختلف بالكامل، لم تقدم الأداء الموعود.

وأوضح وولف أن هناك الآن بعض نقاط عدم التوافق ما بين موجودات نفق الهواء وما بين كيفية تصرف السيارة على الحلبة.

فقال: "حين أنظر إلى الإيجابيات، أعتقد أن لدينا الكثير من الإمكانيات المتاحة".

وأكمل: "لم نكن واثقين تماماً من نظام التعليق. لم نكن واثقين تماماً من مدى قساوته أو من علبة التروس. كنا نعاني من اهتزازات في محور التوجيه. جميعها مشاكل لم تعد موجودة".

وأضاف: "لكن وبشكل أساسي، أياً كان ما نراه من بيانات في نفق الهواء فإنها لا تتوافق مع ما يجري على المسار".

وأشار وولف إلى أن المشاكل تظهر في كيفية تفسير البيانات، وليس بسبب تحديات حول قيادة الفريق أو اتجاه خاطئ للتطوير وخصائص السيارة.

فقال: "المشكلة ليست في شخص واحد يفسّر البيانات بطريقة معينة بسبب وجهة نظر ثابتة لا تتبدل. المشكلة ليست في وجود وجهات نظر غير قابلة للتغيير".

وأكمل: "بالعكس، أنا أرى بيئة عمل يتشارك فيها الناس آراءهم، ويعترفون في حال أخطؤوا".

ولطالما تكلم وولف سابقاً عن ثقافة "عدم إلقاء اللوم" ضمن صفوف مرسيدس.

حيث أضاف قائلاً: "إنها مرحلة صعبة كثيراً من مسيرتي المهنية، رغم كل ما خضته سابقاً، كوني مستثمراً وفي قطاع الأعمال، فإنك تعلم كل خطوة تخطوها".

وأكمل: "في بعض الأحيان، أعود إلى أيامي مع ويليامز، حين كنت أعلم ما ينقصنا".

وتابع: "لكن الآن هنا، لا أعتقد أنه ينقصنا شيء. بل مجموعة من الأمور التي تحصل مع السيارة ولا يمكننا رؤيتها. المشاكل أشبه بزر تشغيل وإطفاء".

وتأتي تصريحات وولف بعد جولة كارثية للسهام الفضية شهدت انسحاب هاميلتون بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، إضافة لتعرض زميله راسل إلى حادثة في اللفة ما قبل الأخيرة أدت لانسحابه كذلك.